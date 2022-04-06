Рецидивист в Приангарье ограбил школьника прямо возле отделения полиции
Рецидивист в Приангарье ограбил школьника возле отделения полиции, куда пришел отмечаться
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ
ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Рецидивист задержан в поселке Иркутской области за ограбление школьника возле отделения полиции, сообщило СУСК РФ по региону.
В Иркутской области полицейские задержали неоднократно судимого 44-летнего мужчину, который недавно освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором.
"В рабочем поселке Чунский мужчина совершил разбой с применением ножа в отношении 12-летнего подростка. Злоумышленник похитил у потерпевшего мобильный телефон и деньги в размере 107 рублей. Преступление он совершил неподалеку от отдела полиции, куда за несколько часов до произошедшего приходил отмечаться", - говорится в сообщении.
В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты похищенный телефон и деньги. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
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