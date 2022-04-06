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Рецидивист в Приангарье ограбил школьника прямо возле отделения полиции - РИА Новости, 06.04.2022
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Рецидивист в Приангарье ограбил школьника прямо возле отделения полиции
Рецидивист в Приангарье ограбил школьника прямо возле отделения полиции - РИА Новости, 06.04.2022
Рецидивист в Приангарье ограбил школьника прямо возле отделения полиции
Рецидивист задержан в поселке Иркутской области за ограбление школьника возле отделения полиции, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:11
2022-04-06T17:11
происшествия
иркутская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Рецидивист задержан в поселке Иркутской области за ограбление школьника возле отделения полиции, сообщило СУСК РФ по региону.В Иркутской области полицейские задержали неоднократно судимого 44-летнего мужчину, который недавно освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором.В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты похищенный телефон и деньги. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
17:11 06.04.2022
 
Рецидивист в Приангарье ограбил школьника прямо возле отделения полиции

Рецидивист в Приангарье ограбил школьника возле отделения полиции, куда пришел отмечаться

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ
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ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Рецидивист задержан в поселке Иркутской области за ограбление школьника возле отделения полиции, сообщило СУСК РФ по региону.
В Иркутской области полицейские задержали неоднократно судимого 44-летнего мужчину, который недавно освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором.
"В рабочем поселке Чунский мужчина совершил разбой с применением ножа в отношении 12-летнего подростка. Злоумышленник похитил у потерпевшего мобильный телефон и деньги в размере 107 рублей. Преступление он совершил неподалеку от отдела полиции, куда за несколько часов до произошедшего приходил отмечаться", - говорится в сообщении.
В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты похищенный телефон и деньги. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
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ПроисшествияИркутская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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