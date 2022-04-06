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Рецидивист в Приангарье ограбил школьника прямо возле отделения полиции

Рецидивист в Приангарье ограбил школьника прямо возле отделения полиции - РИА Новости, 06.04.2022

Рецидивист в Приангарье ограбил школьника прямо возле отделения полиции

Рецидивист задержан в поселке Иркутской области за ограбление школьника возле отделения полиции, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:11

2022-04-06T17:11

2022-04-06T17:11

происшествия

иркутская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Рецидивист задержан в поселке Иркутской области за ограбление школьника возле отделения полиции, сообщило СУСК РФ по региону.В Иркутской области полицейские задержали неоднократно судимого 44-летнего мужчину, который недавно освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором.В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты похищенный телефон и деньги. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html

иркутская область

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иркутская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)