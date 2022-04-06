https://ria.ru/20220406/raskol-1782000281.html

СБУ ставит целью раскол в церкви, заявил экс-сотрудник спецслужбы

СБУ ставит целью раскол в церкви, заявил экс-сотрудник спецслужбы - РИА Новости, 06.04.2022

СБУ ставит целью раскол в церкви, заявил экс-сотрудник спецслужбы

Сотрудники Службы безопасности Украины несколько лет давят на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата и устраивают провокации, чтобы... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T06:12

2022-04-06T06:12

2022-04-06T06:12

религия

украина

русская православная церковь

россия

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ХЕРСОН, 6 апр - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины несколько лет давят на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата и устраивают провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения, заявил РИА Новости бывший сотрудник СБУ по Херсонской области.По его словам, давление на УПЦ МП является неотъемлемой частью стратегии по разрыву духовных связей двух народов, распространению русофобии, разрыву экономических и дипломатических отношений."Таким образом, можно сказать, что украинцев и русских ничего не будет связывать. На это выделяется финансирование, задействуются административные ресурсы, что еще раз говорит о важности поставленной задачи", - добавил экс-сотрудник спецслужбы.Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали граждан во время службы, рассказал собеседник агентства.В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220330/ptsu-1780909841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, русская православная церковь, россия