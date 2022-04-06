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СБУ ставит целью раскол в церкви, заявил экс-сотрудник спецслужбы - РИА Новости, 06.04.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220406/raskol-1782000281.html
СБУ ставит целью раскол в церкви, заявил экс-сотрудник спецслужбы
СБУ ставит целью раскол в церкви, заявил экс-сотрудник спецслужбы - РИА Новости, 06.04.2022
СБУ ставит целью раскол в церкви, заявил экс-сотрудник спецслужбы
Сотрудники Службы безопасности Украины несколько лет давят на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата и устраивают провокации, чтобы... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T06:12
2022-04-06T06:12
религия
украина
русская православная церковь
россия
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ХЕРСОН, 6 апр - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины несколько лет давят на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата и устраивают провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения, заявил РИА Новости бывший сотрудник СБУ по Херсонской области.По его словам, давление на УПЦ МП является неотъемлемой частью стратегии по разрыву духовных связей двух народов, распространению русофобии, разрыву экономических и дипломатических отношений."Таким образом, можно сказать, что украинцев и русских ничего не будет связывать. На это выделяется финансирование, задействуются административные ресурсы, что еще раз говорит о важности поставленной задачи", - добавил экс-сотрудник спецслужбы.Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали граждан во время службы, рассказал собеседник агентства.В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20220330/ptsu-1780909841.html
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украина, русская православная церковь, россия
06:12 06.04.2022
 
СБУ ставит целью раскол в церкви, заявил экс-сотрудник спецслужбы

Экс-сотрудник СБУ: украинские спецслужбы ставят целью усилить раскол в православной церкви

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Купола Софийского собора в Киеве
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ХЕРСОН, 6 апр - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины несколько лет давят на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата и устраивают провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения, заявил РИА Новости бывший сотрудник СБУ по Херсонской области.
"Работа по церкви Московского патриархата проводилась давно: много лет в нашей области, как и по всей стране. Проводились разъяснительные беседы и различного рода профилактические мероприятия в отношении священнослужителей, направленные на минимизацию связей с Россией и масштабов празднования значимых религиозных дат, напрямую ассоциируемых с историей России", - сказал собеседника агентства.
По его словам, давление на УПЦ МП является неотъемлемой частью стратегии по разрыву духовных связей двух народов, распространению русофобии, разрыву экономических и дипломатических отношений.
"Таким образом, можно сказать, что украинцев и русских ничего не будет связывать. На это выделяется финансирование, задействуются административные ресурсы, что еще раз говорит о важности поставленной задачи", - добавил экс-сотрудник спецслужбы.
Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали граждан во время службы, рассказал собеседник агентства.
В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Собор ПЦУ в Киеве 15 декабря 2020 года - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 16:33Религия
Аксенов предложил запретить в России Православную церковь Украины
 
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