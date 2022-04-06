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При обстреле ВСУ освобожденной части Мариуполя ранены 20 человек - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/ranenye-1782196307.html
При обстреле ВСУ освобожденной части Мариуполя ранены 20 человек
При обстреле ВСУ освобожденной части Мариуполя ранены 20 человек - РИА Новости, 06.04.2022
При обстреле ВСУ освобожденной части Мариуполя ранены 20 человек
Двадцать мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали в освобожденной силами ДНР части Мариуполя из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T23:24
2022-04-06T23:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
луганская народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Двадцать мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали в освобожденной силами ДНР части Мариуполя из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 20 мирных жителей, в том числе двух детей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) освобожденной ранее части Мариуполя", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди детей пострадали мальчик 2013 года рождения, а также девочка 2008 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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россия
киев
луганская народная республика
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в мире, россия, киев, луганская народная республика, сцкк
23:24 06.04.2022 (обновлено: 23:29 06.04.2022)
 
При обстреле ВСУ освобожденной части Мариуполя ранены 20 человек

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле освобожденной части Мариуполя ранены 20 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенное здание в Мариуполе
Разрушенное здание в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разрушенное здание в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Двадцать мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали в освобожденной силами ДНР части Мариуполя из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 20 мирных жителей, в том числе двух детей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) освобожденной ранее части Мариуполя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди детей пострадали мальчик 2013 года рождения, а также девочка 2008 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 09:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска используют ударные беспилотники в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 09:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек
 
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