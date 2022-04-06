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При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/ranenye-1782015965.html
При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек
При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек - РИА Новости, 06.04.2022
При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек
Более 50 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:36
2022-04-06T09:36
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Более 50 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны со ссылкой на минздрав ДНР."За минувшие сутки... в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 56 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, в мире
09:36 06.04.2022
 
При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек

ДНР: 56 человек пострадали при обстрелах территории республики со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Мариуполе
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Мариуполе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Более 50 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны со ссылкой на минздрав ДНР.
"За минувшие сутки... в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 56 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:00
"Для ударов из засад". Чем США вооружат украинскую армию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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