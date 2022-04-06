https://ria.ru/20220406/ranenye-1782015965.html

При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек

При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек - РИА Новости, 06.04.2022

При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек

Более 50 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:36

2022-04-06T09:36

2022-04-06T09:36

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Более 50 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны со ссылкой на минздрав ДНР."За минувшие сутки... в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 56 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, украина, в мире