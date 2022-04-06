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При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек
При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек - РИА Новости, 06.04.2022
При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек
Более 50 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:36
2022-04-06T09:36
2022-04-06T09:36
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Более 50 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны со ссылкой на минздрав ДНР."За минувшие сутки... в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 56 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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донецкая народная республика, украина, в мире
При обстрелах Киевом освобожденной территории ДНР пострадали 56 человек
ДНР: 56 человек пострадали при обстрелах территории республики со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Более 50 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны со ссылкой на минздрав ДНР.
"За минувшие сутки... в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 56 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале
.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.