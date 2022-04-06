Рейтинг@Mail.ru
Путин проинформировал Вучича о переговорах России и Украины - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/putin-1782069630.html
Путин проинформировал Вучича о переговорах России и Украины
Путин проинформировал Вучича о переговорах России и Украины - РИА Новости, 06.04.2022
Путин проинформировал Вучича о переговорах России и Украины
Президент России Владимир Путин по просьбе президента Сербии Александра Вучича проинформировал его о ходе переговоров между российскими и украинскими... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:33
2022-04-06T13:43
в мире
владимир путин
александр вучич
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:1032:2047:2183_1920x0_80_0_0_b1f6da7db11da9440528d7f27610d895.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по просьбе президента Сербии Александра Вучича проинформировал его о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями, сообщает пресс-служба Кремля."По просьбе Александра Вучича Владимир Путин проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/putin-1782068516.html
https://ria.ru/20220406/peregovory-1782066834.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:840:2047:2375_1920x0_80_0_0_efbd42d0aab3ddac9e9ae5eb0bd867c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, александр вучич, россия, украина, донбасс
13:33 06.04.2022 (обновлено: 13:43 06.04.2022)
 
Путин проинформировал Вучича о переговорах России и Украины

Президент Путин проинформировал Вучича о ходе переговоров России и Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по просьбе президента Сербии Александра Вучича проинформировал его о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями, сообщает пресс-служба Кремля.
"По просьбе Александра Вучича Владимир Путин проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:30
Путин поздравил Вучича с победой на выборах
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры с Украиной идут вязко со стороны Киева, заявили в Кремле
 
В миреВладимир ПутинАлександр ВучичРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала