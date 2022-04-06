13:33 06.04.2022 (обновлено: 13:43 06.04.2022)
Путин проинформировал Вучича о переговорах России и Украины
Президент Путин проинформировал Вучича о ходе переговоров России и Украины
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по просьбе президента Сербии Александра Вучича проинформировал его о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями, сообщает пресс-служба Кремля.
"По просьбе Александра Вучича Владимир Путин проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.