https://ria.ru/20220406/provokatsiya-1782129294.html

Захарова назвала спонсоров провокаций, подобных той, что была в Буче

Захарова назвала спонсоров провокаций, подобных той, что была в Буче - РИА Новости, 06.04.2022

Захарова назвала спонсоров провокаций, подобных той, что была в Буче

Вашингтон, Лондон и Брюссель финансируют провокации, подобные той, что произошла в Буче, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:39

2022-04-06T16:39

2022-04-06T16:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

дума

киевская область

совет безопасности оон

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781560400_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_f7491ab3a11aca32e5438f600cc88f41.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вашингтон, Лондон и Брюссель финансируют провокации, подобные той, что произошла в Буче, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Кто все это спонсирует? Вашингтон, Лондон и Брюссель коллективный", - сказала Захарова во время брифинга, указав, что так же было в Сребренице, в сирийских Алеппо и Думе.Сребреница и окрестности – это территория более чем в 500 квадратных километров, на которой расположены более 80 деревень, сел и городков. Этот топоним стал синонимом геноцида мусульманского населения, который, по утверждениям Запада, был совершен вооруженными формированиями боснийских сербов в июле 1995 года. Со временем появилось много фактов, свидетельствовавших о том, что произошедшее в Сребренице — это спланированная и хорошо осуществленная операция, за которой стояли западные спецслужбы.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220406/bucha-1782124406.html

https://ria.ru/20220406/feyk-1782126248.html

россия

дума

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, дума, киевская область, совет безопасности оон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, украина