16:39 06.04.2022 (обновлено: 16:40 06.04.2022)
Захарова назвала спонсоров провокаций, подобных той, что была в Буче
МИД: Вашингтон, Лондон и Брюссель финансируют провокации, подобные той, что была в Буче
Украинские военные в городе Буча
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вашингтон, Лондон и Брюссель финансируют провокации, подобные той, что произошла в Буче, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Сребреница и окрестности – это территория более чем в 500 квадратных километров, на которой расположены более 80 деревень, сел и городков. Этот топоним стал синонимом геноцида мусульманского населения, который, по утверждениям Запада, был совершен вооруженными формированиями боснийских сербов в июле 1995 года. Со временем появилось много фактов, свидетельствовавших о том, что произошедшее в Сребренице — это спланированная и хорошо осуществленная операция, за которой стояли западные спецслужбы.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.