Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/proekt-1782111363.html
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.04.2022
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
"Донбасс. Геноцид. 2014-2022" — такое название получил мультимедийный проект РИА Новости о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:36
2022-04-06T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
миа "россия сегодня"
технологии
медиа
новости агентства
риа новости
sputnik
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782110705_0:0:1142:642_1920x0_80_0_0_2bddd8b4dc04d611c56f3d5fbba96d43.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. "Донбасс. Геноцид. 2014-2022" — такое название получил мультимедийный проект РИА Новости о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей. Ежедневно на сайте проекта будут публиковаться фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно-аналитические материалы, не только демонстрирующие эпизоды преступлений, но и исследующие корни катастрофы, ее ключевых заказчиков и фигурантов.Проект разбит на три тематические рубрики: "Геноцид", "Нацификация" и "Милитаризация" и дает ответ на вопрос, что на самом деле происходило в Донбассе в течение последних восьми лет. Помимо визуальных и аудиофайлов, их контент включает инфографику и лонгриды. Сегодня стартует русскоязычная версия проекта, позднее при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik проект начнет пополняться материалами на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта ria.ru составляет более шести миллионов пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает девять миллионов подписчиков.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777555877.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782110705_0:0:920:690_1920x0_80_0_0_ca82c0f5c1a5c5345919d31e71c7b050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миа "россия сегодня", технологии, медиа, новости агентства, риа новости, sputnik, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, лнр, геноцид в донбассе, милитаризация
15:36 06.04.2022 (обновлено: 15:58 06.04.2022)
 

РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР

РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. "Донбасс. Геноцид. 2014-2022" — такое название получил мультимедийный проект РИА Новости о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей. Ежедневно на сайте проекта будут публиковаться фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно-аналитические материалы, не только демонстрирующие эпизоды преступлений, но и исследующие корни катастрофы, ее ключевых заказчиков и фигурантов.
Проект разбит на три тематические рубрики: "Геноцид", "Нацификация" и "Милитаризация" и дает ответ на вопрос, что на самом деле происходило в Донбассе в течение последних восьми лет. Помимо визуальных и аудиофайлов, их контент включает инфографику и лонгриды. Сегодня стартует русскоязычная версия проекта, позднее при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik проект начнет пополняться материалами на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта ria.ru составляет более шести миллионов пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает девять миллионов подписчиков.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 20:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Правительство Украины предложило бессрочно запретить МИА "Россия сегодня"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМИА "Россия сегодня"ТехнологииМедиаНовости агентстваРИА НовостиSputnikДонбассДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюСитуация в ДНР и ЛНРЛНРГеноцид в ДонбассеМилитаризация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала