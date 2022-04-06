https://ria.ru/20220406/prizyv-1781938222.html

Сурганова предложила согражданам созидательный выход из кризиса

Сурганова предложила согражданам созидательный выход из кризиса - РИА Новости, 06.04.2022

Сурганова предложила согражданам созидательный выход из кризиса

Лидер группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова написала открытое письмо о Родине в связи с ростом в мире русофобии и антироссийских санкций, в котором... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:00

2022-04-06T08:00

2022-04-06T08:00

религия

россия

культура

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Лидер группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова написала открытое письмо о Родине в связи с ростом в мире русофобии и антироссийских санкций, в котором предложила согражданам искать созидательный путь выхода из кризиса на основе рассудительности, силы духа и милосердия."Для меня Родина – это дом. Это место, которое меня воспитало. У меня к ней родственная привязанность и общая корневая связь, как у деревьев с землей. Я никогда не предам родного, если он неправ или заболел; не оставлю, если заблуждается или обижен; не откажусь, как от бракованного продукта. В мое понимание порядочности включена задача помочь найти верный путь выхода из кризиса", - сказано в письме Сургановой, текст которого поступил в РИА Новости.По словам музыканта, "внешняя абьюзивная тактика навязывает всем русскоговорящим чувство стыда из-за ощущения причастности к развернувшейся трагедии". Однако в сложившейся ситуации "пока трудно разобрать, где правда, а где ложь", "справедливость или неправомерность происходящего докажет время". Россия, поясняет Сурганова, это "уникальная нейросеть", которая не может прогибаться под "чужие законы развития". Эта данность "раздражает мировое сообщество", и "мировая история не знает примеров дипломатического бойкота одной страны таким количеством недружественных стран, не знает такого масштаба применения экономических санкций"."В эпоху разлома времен у всех есть выбор и право остаться на этой земле или покинуть ее. Всё же надеюсь, что тем, кому нужно уехать, телепортироваться в лучшее будущее, не придется кричать, что Россия - это аппендикс, ненужный цивилизованному миру, и на всех просторах медиапространства отрекаться от своей русскости", - отметила Сурганова.Невозможно, добавляет она, "просто взять и отменить целую страну с ее ресурсами и достижениями во всех областях". "На санкции экономического характера можно ответить рассудительностью и силой духа. Мы семена новой эпохи. Нам есть чем заняться. <…> На каждом историческом этапе национальные задачи не были идентичными, но героизм, подвижничество, коллективизм и милосердие всегда были фундаментальными ценностями россиян", - подчеркнула Сурганова.Она уверена, что многие готовы быть "полезными Родине: создавать, участвовать, организовывать, координировать, обучаться новому ремеслу". "Я сама при необходимости смогу пойти работать на завод, учиться создавать что-то полезное руками. А транслирование агрессии, злобы, ожесточенности приведет к деградации духа", - предостерегла музыкант.Сурганова напомнила об уникальности России как одной девятой части суши, как родины всемирно известных ученых, деятелей культуры, святых, как источника ряда научных и географических открытий, ценных полезных ископаемых и бесценных произведений искусства. "Сама территория России, как из пазлов, собрана из разных земель, принадлежащих разным лингвокультурным общностям. Все народности с разной ментальностью, со своими верованиями и обычаями Россия дружелюбно принимала. Предоставляла ресурсы, чтобы жить и эволюционировать… давая возможность сохранить этническую идентичность. Почему бы западному сообществу не последовать мирной, рассудительной тактике сонастройки с соседним государством?" - отметила Сурганова.

https://ria.ru/20211001/surganova-1752512250.html

https://ria.ru/20201222/surganova-1589968617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, культура