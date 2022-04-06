Рейтинг@Mail.ru
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/preparat-1782018870.html
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы - РИА Новости, 06.04.2022
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы
Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:56
2022-04-06T12:23
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776828989_0:222:2926:1868_1920x0_80_0_0_4d00938aed1437246dae060fbc9a5dab.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба ведомства.Подчеркивается, что это важнейшее лекарство для терапии заболеваний щитовидной железы, оно эффективно в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы.Производство планируется запустить в течение месяца. По данным производителя, его мощности позволят на начальном этапе выпускать 500 тысяч упаковок в месяц, в дальнейшем объемы планируется увеличить до миллиона.Как сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко со ссылкой на Росздравнадзор, сегодня жалобы на отсутствие L-тироксина в аптеках уже не поступают. Все логистические цепочки вновь заработали, оптовики направили препарат в регионы в достаточном количестве.Глава Минздрава напомнил, что в марте из-за ажиотажного спроса в России продали в пять раз больше L-тироксина, чем обычно, хотя количество пациентов и заболеваемость не изменились.
https://ria.ru/20220405/preparat-1781862924.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776828989_519:243:2926:2048_1920x0_80_0_0_9567593e761e8ceb4c659965236cf565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
09:56 06.04.2022 (обновлено: 12:23 06.04.2022)
 
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы

Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы L-тироксин

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба ведомства.
"Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг", — говорится в релизе.
Подчеркивается, что это важнейшее лекарство для терапии заболеваний щитовидной железы, оно эффективно в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы.
Производство планируется запустить в течение месяца. По данным производителя, его мощности позволят на начальном этапе выпускать 500 тысяч упаковок в месяц, в дальнейшем объемы планируется увеличить до миллиона.
Как сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко со ссылкой на Росздравнадзор, сегодня жалобы на отсутствие L-тироксина в аптеках уже не поступают. Все логистические цепочки вновь заработали, оптовики направили препарат в регионы в достаточном количестве.
Глава Минздрава напомнил, что в марте из-за ажиотажного спроса в России продали в пять раз больше L-тироксина, чем обычно, хотя количество пациентов и заболеваемость не изменились.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 12:35Распространение коронавируса
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Ковипир"
 
ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала