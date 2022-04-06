https://ria.ru/20220406/preparat-1782018870.html

Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы

Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы - РИА Новости, 06.04.2022

Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:56

2022-04-06T09:56

2022-04-06T12:23

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба ведомства.Подчеркивается, что это важнейшее лекарство для терапии заболеваний щитовидной железы, оно эффективно в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы.Производство планируется запустить в течение месяца. По данным производителя, его мощности позволят на начальном этапе выпускать 500 тысяч упаковок в месяц, в дальнейшем объемы планируется увеличить до миллиона.Как сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко со ссылкой на Росздравнадзор, сегодня жалобы на отсутствие L-тироксина в аптеках уже не поступают. Все логистические цепочки вновь заработали, оптовики направили препарат в регионы в достаточном количестве.Глава Минздрава напомнил, что в марте из-за ажиотажного спроса в России продали в пять раз больше L-тироксина, чем обычно, хотя количество пациентов и заболеваемость не изменились.

https://ria.ru/20220405/preparat-1781862924.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)