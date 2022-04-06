https://ria.ru/20220406/preparat-1782018870.html
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы - РИА Новости, 06.04.2022
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы
Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:56
2022-04-06T09:56
2022-04-06T12:23
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776828989_0:222:2926:1868_1920x0_80_0_0_4d00938aed1437246dae060fbc9a5dab.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба ведомства.Подчеркивается, что это важнейшее лекарство для терапии заболеваний щитовидной железы, оно эффективно в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы.Производство планируется запустить в течение месяца. По данным производителя, его мощности позволят на начальном этапе выпускать 500 тысяч упаковок в месяц, в дальнейшем объемы планируется увеличить до миллиона.Как сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко со ссылкой на Росздравнадзор, сегодня жалобы на отсутствие L-тироксина в аптеках уже не поступают. Все логистические цепочки вновь заработали, оптовики направили препарат в регионы в достаточном количестве.Глава Минздрава напомнил, что в марте из-за ажиотажного спроса в России продали в пять раз больше L-тироксина, чем обычно, хотя количество пациентов и заболеваемость не изменились.
https://ria.ru/20220405/preparat-1781862924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
09:56 06.04.2022 (обновлено: 12:23 06.04.2022)
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для щитовидной железы L-тироксин
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба ведомства.
"Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг", — говорится в релизе.
Подчеркивается, что это важнейшее лекарство для терапии заболеваний щитовидной железы, оно эффективно в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы.
Производство планируется запустить в течение месяца. По данным производителя, его мощности позволят на начальном этапе выпускать 500 тысяч упаковок в месяц, в дальнейшем объемы планируется увеличить до миллиона.
Как сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко
со ссылкой на Росздравнадзор
, сегодня жалобы на отсутствие L-тироксина в аптеках уже не поступают. Все логистические цепочки вновь заработали, оптовики направили препарат в регионы в достаточном количестве.
Глава Минздрава напомнил, что в марте из-за ажиотажного спроса в России
продали в пять раз больше L-тироксина, чем обычно, хотя количество пациентов и заболеваемость не изменились.