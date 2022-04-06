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КМСП покроет до 90% кредитных рисков молодых и начинающих предпринимателей

КМСП покроет до 90% кредитных рисков молодых и начинающих предпринимателей - РИА Новости, 06.04.2022

КМСП покроет до 90% кредитных рисков молодых и начинающих предпринимателей

Молодые и начинающие предприниматели смогут брать в банках льготные кредиты, по которым до 90% рисков могут быть покрыты совместными поручительствами Корпорации РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:35

2022-04-06T12:35

2022-04-06T12:35

новости компаний - экономика

александр исаевич

россия

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Молодые и начинающие предприниматели смогут брать в банках льготные кредиты, по которым до 90% рисков могут быть покрыты совместными поручительствами Корпорации МСП (КМСП) и региональных гарантийных организаций (РГО), сообщает пресс-служба корпорации.Одновременно с выделением таких предпринимателей в отдельную категорию заемщиков решено повысить до 70% покрытие поручительств по кредитным обязательствам остальных представителей малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении.До этого "зонтичное" поручительство покрывало до 50% кредита и в нем не было предусмотрено совмещение с поручительством РГО, позволяющее обеспечить большее покрытие рисков. Такой подход расширит число предпринимателей, которые смогут взять кредиты на комфортных условиях, считают в КМСП."Расширение покрытия кредитов поручительствами и гарантиями — это то, что реально повысит доступность кредитных средств для предпринимателей. Прежде всего, для молодых (до 35 лет) и начинающих, которым сложнее остальных получить одобрение банков. Теперь же за счет возможности совмещения поручительств Корпорации МСП и РГО банки снижают риски невозврата. Это решение проблемы для предпринимателей, когда собственного имущества для залога им не хватает. Важно то, что совместные поручительства распространяются на программы льготного кредитования, условия которых позволяют сейчас занимать средства по ставкам ниже ключевой", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.В настоящее время "зонтичный" механизм доступен заемщикам в 10 банках: "Открытие", ВТБ, Сбербанк, РНКБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, МСП Банк, АК Барс Банк и банк "Зенит".Ранее предельный уровень риска, который Корпорация МСП может принимать на себя в рамках "зонтичных" поручительств, был увеличен с 4,5 до 10%. Это позволяет банкам активнее кредитовать предпринимателей. Ожидается, что до конца года за счет "зонтичных" поручительств КМСП бизнес сможет привлечь порядка 170 миллиардов рублей кредитных средств.Совместные поручительства КМСП и РГО распространяются на программы льготного кредитования "1764" (реализует Минэкономразвития), "ПСК Инвестиционная" (совместный продукт Корпорации МСП и Банка России) и "ПСК Оборотная" (ЦБ РФ реализует программу напрямую с банками)."Зонтичный" механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. Реализацию проекта курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20220214/masshtabirovanie-1772352803.html

https://ria.ru/20210914/bank-1750013369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости компаний - экономика, александр исаевич, россия, корпорация мсп, мсп банк