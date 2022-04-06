https://ria.ru/20220406/prazdniki-1782017119.html
В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней
В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней - РИА Новости, 06.04.2022
В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней
Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней - с 1 по 10 мая. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:44
2022-04-06T09:44
2022-04-06T12:14
общество
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партия "новые люди"
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней - с 1 по 10 мая.Парламентарий обратил внимание на рост цен на продукты — "борщевой набор" вырос на 10-40%. Поэтому он призвал россиян посвятить время подготовке к сбору урожая.Также, по словам депутата, в дополнительные выходные люди смогут не только запастись продуктами на осень, но и больше времени провести с близкими. Он добавил, что у страны уже есть опыт проведения длинных майских каникул, однако эту меру стоит использовать только в 2022 году в силу проблем, возникающих у предпринимателей из-за простоя.Даванков подчеркнул, что партия выдвинет инициативы по поддержке бизнеса, чтобы сохранить рабочие места и уровень оплаты труда. "Но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники", — отметил он.В Совфеде поддержали идею продлить нерабочие дни в мае. Замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Иван Абрамов заявил, что дополнительный отдых станет компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть.Выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. "Новые люди" предлагают добавить к ним также 4, 5 и 6 мая.
https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781717964.html
https://ria.ru/20220405/prazdniki-1781810172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, партия "новые люди"
09:44 06.04.2022 (обновлено: 12:14 06.04.2022)
В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней
Вице-спикер Госдумы Даванков предложил продлить майские праздники в России до десяти дней
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил
продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней - с 1 по 10 мая.
"Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок... Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью", — сказал политик.
Парламентарий обратил внимание на рост цен на продукты — "борщевой набор" вырос на 10-40%. Поэтому он призвал россиян посвятить время подготовке к сбору урожая.
Также, по словам депутата, в дополнительные выходные люди смогут не только запастись продуктами на осень, но и больше времени провести с близкими. Он добавил, что у страны уже есть опыт проведения длинных майских каникул, однако эту меру стоит использовать только в 2022 году в силу проблем, возникающих у предпринимателей из-за простоя.
Даванков подчеркнул, что партия выдвинет инициативы по поддержке бизнеса, чтобы сохранить рабочие места и уровень оплаты труда. "Но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники", — отметил он.
В Совфеде поддержали идею продлить нерабочие дни в мае. Замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Иван Абрамов заявил, что дополнительный отдых станет компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть.
Выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. "Новые люди
" предлагают добавить к ним также 4, 5 и 6 мая.