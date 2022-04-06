https://ria.ru/20220406/prazdniki-1782017119.html

В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней

В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней - РИА Новости, 06.04.2022

В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней

Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней - с 1 по 10 мая. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:44

2022-04-06T09:44

2022-04-06T12:14

общество

россия

госдума рф

партия "новые люди"

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней - с 1 по 10 мая.Парламентарий обратил внимание на рост цен на продукты — "борщевой набор" вырос на 10-40%. Поэтому он призвал россиян посвятить время подготовке к сбору урожая.Также, по словам депутата, в дополнительные выходные люди смогут не только запастись продуктами на осень, но и больше времени провести с близкими. Он добавил, что у страны уже есть опыт проведения длинных майских каникул, однако эту меру стоит использовать только в 2022 году в силу проблем, возникающих у предпринимателей из-за простоя.Даванков подчеркнул, что партия выдвинет инициативы по поддержке бизнеса, чтобы сохранить рабочие места и уровень оплаты труда. "Но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники", — отметил он.В Совфеде поддержали идею продлить нерабочие дни в мае. Замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Иван Абрамов заявил, что дополнительный отдых станет компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть.Выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. "Новые люди" предлагают добавить к ним также 4, 5 и 6 мая.

https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781717964.html

https://ria.ru/20220405/prazdniki-1781810172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, госдума рф, партия "новые люди"