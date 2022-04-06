Ученый рассказал об одновременном резком потеплении в Арктике и Антарктике
Ученый Макаров: одновременное потепление в Арктике и Антарктике является совпадением
Белая медведица с медвежонком
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Резкое потепление в Антарктиде и Арктике, произошедшее одновременно, вероятнее всего, является простым совпадением, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
На российской антарктической станции "Восток" 18 марта термометры зафиксировали рекордные минус 17,7 градуса Цельсия вместо обычных для этого времени года минус 55-60. В этот же день волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия.
"На мой взгляд с большой долей вероятности речь идет о простом совпадении. Анализировать временные совпадения - некорректно. Это примерно то же самое, как если мы будем анализировать одновременные снегопады во Владивостоке и дождь в Москве", - сказал Макаров.
Ученый добавил, что потепление действительно наблюдается не первый год - разрушаются ледники Антарктиды, в первую очередь шельфовые. Однако говорить, что зафиксированное потепление на обеих полюсах отражает активизацию изменений, пока рано.