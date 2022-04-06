https://ria.ru/20220406/poteplenie-1781995653.html

Ученый рассказал об одновременном резком потеплении в Арктике и Антарктике

Ученый рассказал об одновременном резком потеплении в Арктике и Антарктике - РИА Новости, 06.04.2022

Ученый рассказал об одновременном резком потеплении в Арктике и Антарктике

Резкое потепление в Антарктиде и Арктике, произошедшее одновременно, вероятнее всего, является простым совпадением, рассказал РИА Новости директор Арктического... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:26

2022-04-06T03:26

2022-04-06T03:26

наука

антарктида

арктика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Резкое потепление в Антарктиде и Арктике, произошедшее одновременно, вероятнее всего, является простым совпадением, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.На российской антарктической станции "Восток" 18 марта термометры зафиксировали рекордные минус 17,7 градуса Цельсия вместо обычных для этого времени года минус 55-60. В этот же день волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия.Ученый добавил, что потепление действительно наблюдается не первый год - разрушаются ледники Антарктиды, в первую очередь шельфовые. Однако говорить, что зафиксированное потепление на обеих полюсах отражает активизацию изменений, пока рано.

https://ria.ru/20220405/volna-1781805050.html

антарктида

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

антарктида, арктика