https://ria.ru/20220406/postavki-1782093431.html
В Берлине назвали сроки достижения независимости от поставок из России
В Берлине назвали сроки достижения независимости от поставок из России - РИА Новости, 06.04.2022
В Берлине назвали сроки достижения независимости от поставок из России
Независимость от угля из России в ФРГ может быть достигнута до осени, от нефти - до конца текущего года, от газа - до лета 2024 года, заявила на брифинге в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:37
2022-04-06T14:37
2022-04-06T14:49
экономика
цены на нефть
германия
россия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Независимость от угля из России в ФРГ может быть достигнута до осени, от нефти - до конца текущего года, от газа - до лета 2024 года, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Сюзанна Унград."Независимость от угля может быть достигнута быстрее всего - до осени, мы намерены по нефти - до конца года, и по газу - до лета 2024 года. Проверяем в настоящее время, как мы можем создать необходимые предпосылки, чтобы еще более ускорить процесс", - сказала представитель министерства.Она добавила, что отказ от российских энергоносителей потребует "национального приложения сил".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, германия, россия, санкции в отношении россии
14:37 06.04.2022 (обновлено: 14:49 06.04.2022)
В Берлине назвали сроки достижения независимости от поставок из России
Минэкономики ФРГ: избавиться от зависимости от поставок из России удастся до 2024 года
БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Независимость от угля из России в ФРГ может быть достигнута до осени, от нефти - до конца текущего года, от газа - до лета 2024 года, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Сюзанна Унград.
"Независимость от угля может быть достигнута быстрее всего - до осени, мы намерены по нефти - до конца года, и по газу - до лета 2024 года. Проверяем в настоящее время, как мы можем создать необходимые предпосылки, чтобы еще более ускорить процесс", - сказала представитель министерства.
Она добавила, что отказ от российских энергоносителей потребует "национального приложения сил".