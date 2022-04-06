https://ria.ru/20220406/postavki-1782093431.html

В Берлине назвали сроки достижения независимости от поставок из России

В Берлине назвали сроки достижения независимости от поставок из России - РИА Новости, 06.04.2022

В Берлине назвали сроки достижения независимости от поставок из России

Независимость от угля из России в ФРГ может быть достигнута до осени, от нефти - до конца текущего года, от газа - до лета 2024 года, заявила на брифинге в... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:37

2022-04-06T14:37

2022-04-06T14:49

экономика

цены на нефть

германия

россия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Независимость от угля из России в ФРГ может быть достигнута до осени, от нефти - до конца текущего года, от газа - до лета 2024 года, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Сюзанна Унград."Независимость от угля может быть достигнута быстрее всего - до осени, мы намерены по нефти - до конца года, и по газу - до лета 2024 года. Проверяем в настоящее время, как мы можем создать необходимые предпосылки, чтобы еще более ускорить процесс", - сказала представитель министерства.Она добавила, что отказ от российских энергоносителей потребует "национального приложения сил".

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782022945.html

германия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, германия, россия, санкции в отношении россии