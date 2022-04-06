https://ria.ru/20220406/posol-1782170123.html
Посол в Таллине прокомментировал высылку российских дипломатов из Эстонии
Посол в Таллине прокомментировал высылку российских дипломатов из Эстонии - РИА Новости, 06.04.2022
Посол в Таллине прокомментировал высылку российских дипломатов из Эстонии
Высылка российских дипломатов из Эстонии существенно осложнила работу посольства, заявил в среду посол РФ в Таллине Владимир Липаев. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:16
2022-04-06T19:16
2022-04-06T19:16
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Эстонии существенно осложнила работу посольства, заявил в среду посол РФ в Таллине Владимир Липаев.Во вторник МИД Эстонии заявил, что в связи с событиями на Украине закрывает генеральное консульство России в Нарве, канцелярию консульского отдела в Тарту, а также высылает 14 сотрудников, из них семь с дипломатическим статусом. Указанные лица должны покинуть Эстонию к 30 апреля."Складывается ощущение, что нашему посольству и нашим дипломатам пытаются максимально осложнить здесь жизнь и работу... В какой-то степени этого добились", - сказал Липаев в эфире телеканала "Россия 24".Посол назвал высылку российских дипломатов из Эстонии "очередным недружественным шагом", который серьезно подрывает двусторонние отношения."Абсолютно очевидно, никто из объявленных дипломатов, которых объявили персонами non grata, никакой незаконной, противоправной деятельностью... естественно не занимался", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220406/posolstva-1782156153.html
https://ria.ru/20220406/dipotnosheniya-1782160041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, тарту, мид эстонии, санкции в отношении россии, санкции, таллин, в мире
Посол в Таллине прокомментировал высылку российских дипломатов из Эстонии
Посол в Таллине Липаев: высылка российских дипломатов из Эстонии осложнила работу