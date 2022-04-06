04:59 06.04.2022 (обновлено: 05:20 06.04.2022)
Новая Зеландия введет дополнительные пошлины на импорт товаров из России
Новая Зеландия введет пошлины в 35 процентов на импорт всех товаров из России
Окленд, Новая Зеландия
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Правительство Новой Зеландии введет пошлины в размере 35% на импорт всех товаров из России на фоне спецоперации РФ на Украине, говорится в совместном заявлении главы МИД Нанайи Махуты и главы минторга Дэмиена О'Коннора.
"Правительство объявило, что введет пошлины в размере 35% на весь импорт из России и распространит существующие экспортные запреты на продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.
В частности, согласно документу, власти Новой Зеландии вводят запрет на экспорт оборудования для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и двигатели.
В документе отмечается что на сегодняшний день это "самый значительный экономический ответ" Новой Зеландии на военную операцию России. Решение вступит в силу с 25 апреля после того, как будут подготовлены соответствующие постановления.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.