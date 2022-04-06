https://ria.ru/20220406/pomosch-1782027671.html

Голикова призвала расширять оказание плановой помощи

Голикова призвала расширять оказание плановой помощи - РИА Новости, 06.04.2022

Голикова призвала расширять оказание плановой помощи

Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в России, есть основания расширять плановую помощь, заявила вице-премьера РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:49

2022-04-06T10:49

2022-04-06T10:57

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в России, есть основания расширять плановую помощь, заявила вице-премьера РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что необходимо обеспечить в РФ проведение углубленной диспансеризации и медосмотров, особенно граждан с хроническими заболеваниями, а также перенесших коронавирус. Все необходимые финансовые ресурсы для этого предусмотрены, работа развернута, уточнила Голикова."А с учетом того, что сейчас мы видим снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, есть все основания дальше продолжать расширять плановую помощь, которая была ограничена в период, когда были высокие показатели заболеваемости ковидом", - заявила Голикова в ходе совещания в формате ВКС с главами трех регионов и церемонии открытия 12 объектов здравоохранения, построенных в рамках федеральных и региональных программ.

https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии