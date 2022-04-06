https://ria.ru/20220406/pomosch-1782027671.html
Голикова призвала расширять оказание плановой помощи
Голикова призвала расширять оказание плановой помощи - РИА Новости, 06.04.2022
Голикова призвала расширять оказание плановой помощи
Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в России, есть основания расширять плановую помощь, заявила вице-премьера РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:49
2022-04-06T10:49
2022-04-06T10:57
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в России, есть основания расширять плановую помощь, заявила вице-премьера РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что необходимо обеспечить в РФ проведение углубленной диспансеризации и медосмотров, особенно граждан с хроническими заболеваниями, а также перенесших коронавирус. Все необходимые финансовые ресурсы для этого предусмотрены, работа развернута, уточнила Голикова."А с учетом того, что сейчас мы видим снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, есть все основания дальше продолжать расширять плановую помощь, которая была ограничена в период, когда были высокие показатели заболеваемости ковидом", - заявила Голикова в ходе совещания в формате ВКС с главами трех регионов и церемонии открытия 12 объектов здравоохранения, построенных в рамках федеральных и региональных программ.
https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
10:49 06.04.2022 (обновлено: 10:57 06.04.2022)
Голикова призвала расширять оказание плановой помощи
Голикова призвала расширять оказание плановой помощи из-за улучшения ситуации с COVID-19