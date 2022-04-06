https://ria.ru/20220406/pomosch-1781951945.html

РПЦЗ направила помощь верующим Украинской церкви

РПЦЗ направила помощь верующим Украинской церкви - РИА Новости, 06.04.2022

РПЦЗ направила помощь верующим Украинской церкви

Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) в течение двух недель направила свыше 80 тысяч евро в каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), а также РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:30

2022-04-06T08:30

2022-04-06T08:30

религия

германия

украина

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) в течение двух недель направила свыше 80 тысяч евро в каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), а также для оказания помощи беженцам, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Архиерейского Синода РПЦЗ митрополит Берлинский и Германский Марк."Точные цифры меняются каждую минуту, но я знаю, что на прошлой неделе нам удалось собрать около 40 тысяч евро, а сейчас эта цифра удвоилась", - сказал митрополит Марк.По его словам, РПЦЗ продолжает сбор средств. Часть денег уже направлена предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию."Мы постоянно пересылаем гуманитарную помощь на Украину, священникам и иерархам, которые распределяют ее среди верующих. Количество грузовиков, которые мы отправляем на Украину с продовольствием, одеждой и другими предметами первой необходимости, неизменно растет", - сказал митрополит.Владыка отметил, что Германская епархия РПЦЗ помогает "многим беженцам", которые прибыли в Германию с Украины.

https://ria.ru/20220330/pomosch-1780894743.html

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германия, украина