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В МИД прокомментировали отношения Вашингтона и Каракаса - РИА Новости, 06.04.2022
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В МИД прокомментировали отношения Вашингтона и Каракаса
В МИД прокомментировали отношения Вашингтона и Каракаса - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД прокомментировали отношения Вашингтона и Каракаса
Принципиальность США в отношениях с Каракасом "рассыпалась", как только в Вашингтоне ощутили эффект от антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:08
2022-04-06T09:20
в мире
мохаммед баркиндо
джо байден
николас мадуро
россия
венесуэла
сша
опек
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Принципиальность США в отношениях с Каракасом "рассыпалась", как только в Вашингтоне ощутили эффект от антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся "принципиальность" рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США", - сказал он."Мы – за отмену всех односторонних ограничительных мер, введенных США против законного правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро и, по сути, против этой страны и ее народа, за нормализацию отношений между Вашингтоном и Каракасом на основе равноправия. Это наша принципиальная позиция, и мы ее неоднократно и последовательно заявляли", - сказал дипломат."Надеемся, что возобновление Вашингтоном официальных контактов с законным правительством Венесуэлы приведет к завершению клоунады и фарса под вывеской "временный президент"", - добавил он.Президент Николас Мадуро 5 марта принял делегацию правительства Джо Байдена в президентском дворце в Каракасе. На встрече стороны договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества и повестки на будущее. Белый дом сообщал, что делегация США посетила Венесуэлу для обсуждения "ряда вопросов, включающих энергетическую безопасность".Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
https://ria.ru/20220406/udobreniya-1782001755.html
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в мире, мохаммед баркиндо, джо байден, николас мадуро, россия, венесуэла, сша, опек
09:08 06.04.2022 (обновлено: 09:20 06.04.2022)
 
В МИД прокомментировали отношения Вашингтона и Каракаса

В МИД заявили, что принципиальность США в отношениях с Каракасом рассыпалась

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Принципиальность США в отношениях с Каракасом "рассыпалась", как только в Вашингтоне ощутили эффект от антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся "принципиальность" рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США", - сказал он.
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"Мы – за отмену всех односторонних ограничительных мер, введенных США против законного правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро и, по сути, против этой страны и ее народа, за нормализацию отношений между Вашингтоном и Каракасом на основе равноправия. Это наша принципиальная позиция, и мы ее неоднократно и последовательно заявляли", - сказал дипломат.
"Надеемся, что возобновление Вашингтоном официальных контактов с законным правительством Венесуэлы приведет к завершению клоунады и фарса под вывеской "временный президент"", - добавил он.
Президент Николас Мадуро 5 марта принял делегацию правительства Джо Байдена в президентском дворце в Каракасе. На встрече стороны договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества и повестки на будущее. Белый дом сообщал, что делегация США посетила Венесуэлу для обсуждения "ряда вопросов, включающих энергетическую безопасность".
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
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В миреМохаммед БаркиндоДжо БайденНиколас МадуроРоссияВенесуэлаСШАОПЕК
 
 
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