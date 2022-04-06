https://ria.ru/20220406/politika-1782012124.html

В МИД прокомментировали отношения Вашингтона и Каракаса

В МИД прокомментировали отношения Вашингтона и Каракаса - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД прокомментировали отношения Вашингтона и Каракаса

Принципиальность США в отношениях с Каракасом "рассыпалась", как только в Вашингтоне ощутили эффект от антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:08

2022-04-06T09:08

2022-04-06T09:20

в мире

мохаммед баркиндо

джо байден

николас мадуро

россия

венесуэла

сша

опек

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Принципиальность США в отношениях с Каракасом "рассыпалась", как только в Вашингтоне ощутили эффект от антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся "принципиальность" рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США", - сказал он."Мы – за отмену всех односторонних ограничительных мер, введенных США против законного правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро и, по сути, против этой страны и ее народа, за нормализацию отношений между Вашингтоном и Каракасом на основе равноправия. Это наша принципиальная позиция, и мы ее неоднократно и последовательно заявляли", - сказал дипломат."Надеемся, что возобновление Вашингтоном официальных контактов с законным правительством Венесуэлы приведет к завершению клоунады и фарса под вывеской "временный президент"", - добавил он.Президент Николас Мадуро 5 марта принял делегацию правительства Джо Байдена в президентском дворце в Каракасе. На встрече стороны договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества и повестки на будущее. Белый дом сообщал, что делегация США посетила Венесуэлу для обсуждения "ряда вопросов, включающих энергетическую безопасность".Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.

https://ria.ru/20220406/udobreniya-1782001755.html

https://ria.ru/20220314/kultura-1778094297.html

россия

венесуэла

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммед баркиндо, джо байден, николас мадуро, россия, венесуэла, сша, опек