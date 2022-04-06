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CNBC: дочь Трампа восемь часов давала показания о штурме Капитолия - РИА Новости, 06.04.2022
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CNBC: дочь Трампа восемь часов давала показания о штурме Капитолия
CNBC: дочь Трампа восемь часов давала показания о штурме Капитолия - РИА Новости, 06.04.2022
CNBC: дочь Трампа восемь часов давала показания о штурме Капитолия
Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка дала показания расследующему штурм Капитолия комитету, сообщает CNBC. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T03:35
2022-04-06T03:35
в мире
дональд трамп
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка дала показания расследующему штурм Капитолия комитету, сообщает CNBC.По данным телеканала, мероприятие длилось 8 часов, Иванка Трамп выступала по видеосвязи. Как указывает телеканал, законодатели ограничились лишь коротким комментарием, что на вопросы Иванка отвечала, но не слишком широко.Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты выборов.
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в мире, дональд трамп, джо байден, сша
03:35 06.04.2022
 
CNBC: дочь Трампа восемь часов давала показания о штурме Капитолия

CNBC: дочь Дональда Трампа Иванка восемь часов давала показания о штурме Капитолия

© AFP 2022 / Brendan SmialowskiДочь Дональда Трампа Иванка
Дочь Дональда Трампа Иванка - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
Дочь Дональда Трампа Иванка
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка дала показания расследующему штурм Капитолия комитету, сообщает CNBC.
"Показания Иванка давала удаленно", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, мероприятие длилось 8 часов, Иванка Трамп выступала по видеосвязи. Как указывает телеканал, законодатели ограничились лишь коротким комментарием, что на вопросы Иванка отвечала, но не слишком широко.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.
В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты выборов.
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 07:56Захват Капитолия в Вашингтоне
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия
 
В миреДональд ТрампДжо БайденСША
 
 
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