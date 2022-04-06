CNBC: дочь Трампа восемь часов давала показания о штурме Капитолия
CNBC: дочь Дональда Трампа Иванка восемь часов давала показания о штурме Капитолия
Дочь Дональда Трампа Иванка
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка дала показания расследующему штурм Капитолия комитету, сообщает CNBC.
"Показания Иванка давала удаленно", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, мероприятие длилось 8 часов, Иванка Трамп выступала по видеосвязи. Как указывает телеканал, законодатели ограничились лишь коротким комментарием, что на вопросы Иванка отвечала, но не слишком широко.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.
В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты выборов.