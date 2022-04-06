https://ria.ru/20220406/pokazaniya-1781995795.html

CNBC: дочь Трампа восемь часов давала показания о штурме Капитолия

CNBC: дочь Трампа восемь часов давала показания о штурме Капитолия - РИА Новости, 06.04.2022

CNBC: дочь Трампа восемь часов давала показания о штурме Капитолия

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка дала показания расследующему штурм Капитолия комитету, сообщает CNBC. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:35

2022-04-06T03:35

2022-04-06T03:35

в мире

дональд трамп

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сша

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка дала показания расследующему штурм Капитолия комитету, сообщает CNBC.По данным телеканала, мероприятие длилось 8 часов, Иванка Трамп выступала по видеосвязи. Как указывает телеканал, законодатели ограничились лишь коротким комментарием, что на вопросы Иванка отвечала, но не слишком широко.Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты выборов.

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Максим Горбачев

в мире, дональд трамп, джо байден, сша