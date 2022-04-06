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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 06.04.2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 06.04.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная погода и до плюс семи ожидается в Москве в среду, в вечернее время начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:24
2022-04-06T08:24
погода
москва
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс семи ожидается в Москве в среду, в вечернее время начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня с отходом атмосферного фронта, который ночью пересекал столичный регион, у нас погода наладится и большую часть дня при облачной погоде с прояснениями обойдётся без существенных осадков. При этом температура повысится до плюс пяти-семи градусов, по области - до плюс трех-восьми", - рассказала Волосюк.Она добавила, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, его отдельные порывы могут достигать 10-12 метров в секунду.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится и составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже привычных для Москвы значений."Но вечером погода вновь станет меняться, и в вечернее время, где-то после 18 часов, вновь начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега", - подчеркнула Волосюк.
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погода, москва, общество
08:24 06.04.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается облачная погода и до плюс семи градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМолодой человек в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Молодой человек в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Молодой человек в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс семи ожидается в Москве в среду, в вечернее время начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня с отходом атмосферного фронта, который ночью пересекал столичный регион, у нас погода наладится и большую часть дня при облачной погоде с прояснениями обойдётся без существенных осадков. При этом температура повысится до плюс пяти-семи градусов, по области - до плюс трех-восьми", - рассказала Волосюк.
Она добавила, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, его отдельные порывы могут достигать 10-12 метров в секунду.
По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится и составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже привычных для Москвы значений.
"Но вечером погода вновь станет меняться, и в вечернее время, где-то после 18 часов, вновь начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега", - подчеркнула Волосюк.
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