https://ria.ru/20220406/pogoda-1782007672.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 06.04.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная погода и до плюс семи ожидается в Москве в среду, в вечернее время начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:24

2022-04-06T08:24

2022-04-06T08:24

погода

москва

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс семи ожидается в Москве в среду, в вечернее время начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня с отходом атмосферного фронта, который ночью пересекал столичный регион, у нас погода наладится и большую часть дня при облачной погоде с прояснениями обойдётся без существенных осадков. При этом температура повысится до плюс пяти-семи градусов, по области - до плюс трех-восьми", - рассказала Волосюк.Она добавила, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, его отдельные порывы могут достигать 10-12 метров в секунду.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится и составит 737 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже привычных для Москвы значений."Но вечером погода вновь станет меняться, и в вечернее время, где-то после 18 часов, вновь начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега", - подчеркнула Волосюк.

https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, общество