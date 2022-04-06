https://ria.ru/20220406/podzhog-1782054409.html

Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо

Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо - РИА Новости, 06.04.2022

Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо

Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо, сообщает газета Corriere della РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:44

2022-04-06T12:44

2022-04-06T16:19

в мире

италия

россия

владимир соловьев (телеведущий)

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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо, сообщает газета Corriere della Sera.В марте Фингвардия Италии наложила на виллу в местечке Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу озера Комо арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.Прибывшие на место пожарные, которых, предположительно, вызвал один из местных жителей, без труда потушили возгорание. Отмечается, что поджигатели использовали покрышки. Как пишет издание, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо, на стенах которого они оставили некие надписи.Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители, сообщает Corriere, связались с самим ведущим.По утверждению издания, Соловьев владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 миллионов евро.

https://ria.ru/20220314/solovev-1778095604.html

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Кирилл Волков

в мире, италия, россия, владимир соловьев (телеведущий)