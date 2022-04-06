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Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо
Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо - РИА Новости, 06.04.2022
Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо
Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо, сообщает газета Corriere della РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:44
2022-04-06T12:44
2022-04-06T16:19
в мире
италия
россия
владимир соловьев (телеведущий)
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо, сообщает газета Corriere della Sera.В марте Фингвардия Италии наложила на виллу в местечке Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу озера Комо арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.Прибывшие на место пожарные, которых, предположительно, вызвал один из местных жителей, без труда потушили возгорание. Отмечается, что поджигатели использовали покрышки. Как пишет издание, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо, на стенах которого они оставили некие надписи.Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители, сообщает Corriere, связались с самим ведущим.По утверждению издания, Соловьев владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 миллионов евро.
https://ria.ru/20220314/solovev-1778095604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, владимир соловьев (телеведущий)
12:44 06.04.2022 (обновлено: 16:19 06.04.2022)
Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо
Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы телеведущего Соловьева на Комо
РИМ, 6 апр – РИА Новости.
Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо, сообщает газета Corriere della Sera
.
В марте Фингвардия Италии
наложила на виллу в местечке Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу озера Комо арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине
.
Прибывшие на место пожарные, которых, предположительно, вызвал один из местных жителей, без труда потушили возгорание. Отмечается, что поджигатели использовали покрышки. Как пишет издание, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо, на стенах которого они оставили некие надписи.
Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители, сообщает Corriere, связались с самим ведущим.
По утверждению издания, Соловьев владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 миллионов евро.