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Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо - РИА Новости, 06.04.2022
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Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо
Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо - РИА Новости, 06.04.2022
Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо
Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо, сообщает газета Corriere della РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:44
2022-04-06T16:19
в мире
италия
россия
владимир соловьев (телеведущий)
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РИМ, 6 апр – РИА Новости. Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо, сообщает газета Corriere della Sera.В марте Фингвардия Италии наложила на виллу в местечке Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу озера Комо арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.Прибывшие на место пожарные, которых, предположительно, вызвал один из местных жителей, без труда потушили возгорание. Отмечается, что поджигатели использовали покрышки. Как пишет издание, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо, на стенах которого они оставили некие надписи.Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители, сообщает Corriere, связались с самим ведущим.По утверждению издания, Соловьев владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 миллионов евро.
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в мире, италия, россия, владимир соловьев (телеведущий)
12:44 06.04.2022 (обновлено: 16:19 06.04.2022)
 
Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо

Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы телеведущего Соловьева на Комо

© REUTERS / Flavio Lo ScalzoКарабинеры на территории виллы Владимира Соловьева после попытки ее поджога неизвестными на озере Комо, Италия. 6 апреля 2022
Карабинеры на территории виллы Владимира Соловьева после попытки ее поджога неизвестными на озере Комо, Италия. 6 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Карабинеры на территории виллы Владимира Соловьева после попытки ее поджога неизвестными на озере Комо, Италия. 6 апреля 2022
Читать ria.ru в
РИМ, 6 апр – РИА Новости. Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо, сообщает газета Corriere della Sera.
В марте Фингвардия Италии наложила на виллу в местечке Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу озера Комо арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoКарабинеры у виллы Владимира Соловьева после попытки ее поджога неизвестными на озере Комо, Италия
Карабинеры у виллы Владимира Соловьева после попытки ее поджога неизвестными на озере Комо, Италия - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Карабинеры у виллы Владимира Соловьева после попытки ее поджога неизвестными на озере Комо, Италия
Прибывшие на место пожарные, которых, предположительно, вызвал один из местных жителей, без труда потушили возгорание. Отмечается, что поджигатели использовали покрышки. Как пишет издание, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо, на стенах которого они оставили некие надписи.
Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители, сообщает Corriere, связались с самим ведущим.
По утверждению издания, Соловьев владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 миллионов евро.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 15:54Медиавойны
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