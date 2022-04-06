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В Совфеде рассказали о новом пакете мер поддержки в условиях санкций
В Совфеде рассказали о новом пакете мер поддержки в условиях санкций - РИА Новости, 06.04.2022
В Совфеде рассказали о новом пакете мер поддержки в условиях санкций
Очередной пакет мер поддержки в условиях санкций коснется туристической, строительной, лесной и ряда других отраслей, он предусматривает налоговое... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:35
2022-04-06T09:35
2022-04-06T09:41
экономика
россия
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Очередной пакет мер поддержки в условиях санкций коснется туристической, строительной, лесной и ряда других отраслей, он предусматривает налоговое стимулирование, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.Сенатор представляет "Единую Россию" в составе правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций."Инициативы поддержат также производителей электронной компонентной базы и автокомпонентов", - говорится в телеграмм-канале партии.По словам политика, "дополнительно обсуждается вопрос по смягчению административных процедур в сфере строительства, ответственности для бизнеса и проработке новых логистических цепочек"."Рассчитываем, что уже существующие меры и те, которые предстоит принять в ближайшем будущем, позволят бизнесу быстро адаптироваться к новой экономической реальности и в целом поддержать устойчивость отраслей и секторов российской экономики", - сказал Журавлев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия
09:35 06.04.2022 (обновлено: 09:41 06.04.2022)
В Совфеде рассказали о новом пакете мер поддержки в условиях санкций
Новый пакет мер поддержки коснется строительной отрасли, производства электроники
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Очередной пакет мер поддержки в условиях санкций коснется туристической, строительной, лесной и ряда других отраслей, он предусматривает налоговое стимулирование, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Сенатор представляет "Единую Россию
" в составе правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.
"Инициативы поддержат также производителей электронной компонентной базы и автокомпонентов", - говорится в телеграмм-канале партии.
По словам политика, "дополнительно обсуждается вопрос по смягчению административных процедур в сфере строительства, ответственности для бизнеса и проработке новых логистических цепочек".
"Рассчитываем, что уже существующие меры и те, которые предстоит принять в ближайшем будущем, позволят бизнесу быстро адаптироваться к новой экономической реальности и в целом поддержать устойчивость отраслей и секторов российской экономики", - сказал Журавлев.