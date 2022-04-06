https://ria.ru/20220406/podderzhka-1782015794.html

В Совфеде рассказали о новом пакете мер поддержки в условиях санкций

В Совфеде рассказали о новом пакете мер поддержки в условиях санкций - РИА Новости, 06.04.2022

В Совфеде рассказали о новом пакете мер поддержки в условиях санкций

Очередной пакет мер поддержки в условиях санкций коснется туристической, строительной, лесной и ряда других отраслей, он предусматривает налоговое... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:35

2022-04-06T09:35

2022-04-06T09:41

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Очередной пакет мер поддержки в условиях санкций коснется туристической, строительной, лесной и ряда других отраслей, он предусматривает налоговое стимулирование, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.Сенатор представляет "Единую Россию" в составе правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций."Инициативы поддержат также производителей электронной компонентной базы и автокомпонентов", - говорится в телеграмм-канале партии.По словам политика, "дополнительно обсуждается вопрос по смягчению административных процедур в сфере строительства, ответственности для бизнеса и проработке новых логистических цепочек"."Рассчитываем, что уже существующие меры и те, которые предстоит принять в ближайшем будущем, позволят бизнесу быстро адаптироваться к новой экономической реальности и в целом поддержать устойчивость отраслей и секторов российской экономики", - сказал Журавлев.

https://ria.ru/20220406/kriptovalyuta-1782010112.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия