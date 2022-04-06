23:19 06.04.2022 (обновлено: 01:04 07.04.2022)
NYT готова подтвердить подлинность видео расправы над российскими пленными
NYT подтвердила подлинность видео расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными
© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской правительственной армии в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Солдаты украинской правительственной армии в Донецкой области. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными.
Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе российских сил из окрестностей Киева.
В сообщении говорится, что на верифицированной NYT записи, предположительно, запечатлено, как "группа украинских солдат убивают российских военных, которые были захвачены у деревни к западу от Киева".
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что видела запись, но не располагает подтверждением данных сведений.
Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по данному вопросу. В Минобороны заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.