https://ria.ru/20220406/plennye-1782196094.html

NYT готова подтвердить подлинность видео расправы над российскими пленными

NYT готова подтвердить подлинность видео расправы над российскими пленными - РИА Новости, 07.04.2022

NYT готова подтвердить подлинность видео расправы над российскими пленными

Американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-06T23:19

2022-04-06T23:19

2022-04-07T01:04

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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными.Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе российских сил из окрестностей Киева.В сообщении говорится, что на верифицированной NYT записи, предположительно, запечатлено, как "группа украинских солдат убивают российских военных, которые были захвачены у деревни к западу от Киева".Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что видела запись, но не располагает подтверждением данных сведений.Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по данному вопросу. В Минобороны заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220406/plennye-1782134197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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