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NYT готова подтвердить подлинность видео расправы над российскими пленными - РИА Новости, 07.04.2022
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NYT готова подтвердить подлинность видео расправы над российскими пленными
NYT готова подтвердить подлинность видео расправы над российскими пленными - РИА Новости, 07.04.2022
NYT готова подтвердить подлинность видео расправы над российскими пленными
Американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-06T23:19
2022-04-07T01:04
в мире
владимир путин
россия
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оон
совет безопасности оон
обсе
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными.Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе российских сил из окрестностей Киева.В сообщении говорится, что на верифицированной NYT записи, предположительно, запечатлено, как "группа украинских солдат убивают российских военных, которые были захвачены у деревни к западу от Киева".Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что видела запись, но не располагает подтверждением данных сведений.Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по данному вопросу. В Минобороны заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.
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в мире, владимир путин, россия, франция, киев, оон, совет безопасности оон, обсе, вооруженные силы украины, украина, the new york times
23:19 06.04.2022 (обновлено: 01:04 07.04.2022)
 
NYT готова подтвердить подлинность видео расправы над российскими пленными

NYT подтвердила подлинность видео расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными

© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской правительственной армии в Донецкой области
Солдаты украинской правительственной армии в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Солдаты украинской правительственной армии в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными.
Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе российских сил из окрестностей Киева.
В сообщении говорится, что на верифицированной NYT записи, предположительно, запечатлено, как "группа украинских солдат убивают российских военных, которые были захвачены у деревни к западу от Киева".
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что видела запись, но не располагает подтверждением данных сведений.
Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по данному вопросу. В Минобороны заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.
Минобороны: Запланированный обмен пленными был сорван украинской стороной - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 16:50
К российским пленным применяются пытки, заявили в Минобороны
 
В миреВладимир ПутинРоссияФранцияКиевООНСовет Безопасности ООНОБСЕВооруженные силы УкраиныУкраинаThe New York Times
 
 
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