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Кадыров показал пленных, которые пытались притвориться мирными жителями - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/plennye-1782141627.html
Кадыров показал пленных, которые пытались притвориться мирными жителями
Кадыров показал пленных, которые пытались притвориться мирными жителями - РИА Новости, 06.04.2022
Кадыров показал пленных, которые пытались притвориться мирными жителями
Чеченские спецназовцы показали подозреваемых в участии в боевых действиях против союзных сил РФ и ДНР - по версии российской стороны, задержанные пытались... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:16
2022-04-06T17:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 6 апр – РИА Новости. Чеченские спецназовцы показали подозреваемых в участии в боевых действиях против союзных сил РФ и ДНР - по версии российской стороны, задержанные пытались бежать из Мариуполя, переодевшись в гражданскую одежду.Видео, на котором командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев проводит первоначальный допрос задержанных, опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Украинские нацики, переодетые в гражданское, хотели проскользнуть мимо российских военных. Мой дорогой брат Замид Чалаев задает простые вопросы, но пленный настолько растерян, что не понимает с первого раза", - подписал Кадыров данную публикацию. Глава республики предполагает, что тот, вероятно, боится расплаты за преступления и этот момент еще предстоит выяснить.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:16 06.04.2022
 
Кадыров показал пленных, которые пытались притвориться мирными жителями

Глава Чечни Кадыров показал пленных, которые пытались притвориться мирными жителями

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 апр – РИА Новости. Чеченские спецназовцы показали подозреваемых в участии в боевых действиях против союзных сил РФ и ДНР - по версии российской стороны, задержанные пытались бежать из Мариуполя, переодевшись в гражданскую одежду.
Видео, на котором командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев проводит первоначальный допрос задержанных, опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Украинские нацики, переодетые в гражданское, хотели проскользнуть мимо российских военных. Мой дорогой брат Замид Чалаев задает простые вопросы, но пленный настолько растерян, что не понимает с первого раза", - подписал Кадыров данную публикацию. Глава республики предполагает, что тот, вероятно, боится расплаты за преступления и этот момент еще предстоит выяснить.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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