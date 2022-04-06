https://ria.ru/20220406/plennye-1782136479.html
Россия потребовала, чтобы Киев допустил МККК к военнопленным
Россия потребовала, чтобы Киев допустил МККК к военнопленным - РИА Новости, 06.04.2022
Россия потребовала, чтобы Киев допустил МККК к военнопленным
Россия обратилась к ООН, ОБСЕ, Международному комитету Красного Креста, а также к руководству Германии, Турции и Франции, чтобы они потребовали от Украины... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:59
2022-04-06T16:59
2022-04-06T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
франция
оон
обсе
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия обратилась к ООН, ОБСЕ, Международному комитету Красного Креста, а также к руководству Германии, Турции и Франции, чтобы они потребовали от Украины допустить МККК к российским военнопленным, об условиях содержания и медицинском состоянии которых мало что известно, заявил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российская Федерация в лице Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине обращается к ООН, ОБСЕ, Международному комитету Красного Креста, другим международным организациям, а также к руководству Германии, Турции и Франции, это те страны, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении", - сказал Мизинцев."Потребовать от украинских властей немедленно обеспечить доступ представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным, с целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям", - добавил он.Мизинцев уточнил, что в случае непринятия мер со стороны МККК и других гуманитарных организаций, Российская Федерация оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания Совета Безопасности и потребовать детальный отчет от представителя Украины и руководства МККК об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, франция, оон, обсе, международный комитет красного креста (мккк)
Россия потребовала, чтобы Киев допустил МККК к военнопленным
Россия потребовала, чтобы Киев допустил Международный комитет Красного Креста к пленным
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия обратилась к ООН, ОБСЕ, Международному комитету Красного Креста, а также к руководству Германии, Турции и Франции, чтобы они потребовали от Украины допустить МККК к российским военнопленным, об условиях содержания и медицинском состоянии которых мало что известно, заявил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Российская Федерация в лице Межведомственного координационного штаба Российской Федерации
по гуманитарному реагированию на Украине
обращается к ООН
, ОБСЕ
, Международному комитету Красного Креста, другим международным организациям, а также к руководству Германии
, Турции
и Франции
, это те страны, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении", - сказал Мизинцев.
"Потребовать от украинских властей немедленно обеспечить доступ представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным, с целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям", - добавил он.
Мизинцев уточнил, что в случае непринятия мер со стороны МККК и других гуманитарных организаций, Российская Федерация оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания Совета Безопасности и потребовать детальный отчет от представителя Украины и руководства МККК об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих.