https://ria.ru/20220406/plennye-1782134197.html
К российским пленным применяются пытки, заявили в Минобороны
К российским пленным применяются пытки, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022
К российским пленным применяются пытки, заявили в Минобороны
К российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:50
2022-04-06T16:50
2022-04-06T17:56
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. К российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК", - сказал Мизинцев.По его словам, западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности.Кроме того, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.Он отметил в ходе брифинга, что Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными, хотя Россия доставила 251 украинского военного в район для обмена. Генерал уточнил, что изначальный список на обмен 251 военного в течение суток уточнялся и сокращался, пока не был отвергнут украинской стороной без объяснения причин."Учитывая изложенное, у российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных сил России, находящимися в плену, не все в порядке", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220406/konventsiya-1782130076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны: "Запланированный обмен пленными был сорван украинской стороной"
Минобороны: запланированный обмен пленными был сорван украинской стороной
2022-04-06T16:50
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, оон, обсе
16:50 06.04.2022 (обновлено: 17:56 06.04.2022)
К российским пленным применяются пытки, заявили в Минобороны
Минобороны сравнило пытки российских пленных с действиями карателей во время ВОВ
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. К российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН
, ОБСЕ
и МККК", - сказал Мизинцев.
По его словам, западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом
международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности.
"Об этом свидетельствует то, что киевский режим еще 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными", - сказал генерал.
Кроме того, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.
"Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов", - заявил Мизинцев.
Он отметил в ходе брифинга, что Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными, хотя Россия доставила 251 украинского военного в район для обмена. Генерал уточнил, что изначальный список на обмен 251 военного в течение суток уточнялся и сокращался, пока не был отвергнут украинской стороной без объяснения причин.
"Учитывая изложенное, у российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных сил России, находящимися в плену, не все в порядке", - сказал Мизинцев.