https://ria.ru/20220406/plennye-1782134197.html

К российским пленным применяются пытки, заявили в Минобороны

К российским пленным применяются пытки, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022

К российским пленным применяются пытки, заявили в Минобороны

К российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:50

2022-04-06T16:50

2022-04-06T17:56

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. К российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК", - сказал Мизинцев.По его словам, западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности.Кроме того, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.Он отметил в ходе брифинга, что Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными, хотя Россия доставила 251 украинского военного в район для обмена. Генерал уточнил, что изначальный список на обмен 251 военного в течение суток уточнялся и сокращался, пока не был отвергнут украинской стороной без объяснения причин."Учитывая изложенное, у российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных сил России, находящимися в плену, не все в порядке", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220406/konventsiya-1782130076.html

https://ria.ru/20220401/sk-1781396188.html

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Минобороны: "Запланированный обмен пленными был сорван украинской стороной" Минобороны: запланированный обмен пленными был сорван украинской стороной 2022-04-06T16:50 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, оон, обсе