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Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/plennye-1782128171.html
Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными
Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными - РИА Новости, 06.04.2022
Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными
Украинская сторона сорвала запланированный на среду обмен военнопленными, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:36
2022-04-06T17:24
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Украинская сторона сорвала запланированный на среду обмен военнопленными, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинская сторона и в этом, чисто гуманитарном вопросе, проявляет непоследовательность и откровенное безразличие к судьбам конкретных людей – граждан своей страны. Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной", - сказал генерал.Он уточнил, что список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, "согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих, сегодня с утра, украинской стороной, без объяснения причин также отвергнут"."При этом, со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. Но они, граждане Украины, сегодня не смогут оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть", - подчеркнул Мизинцев.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
16:36 06.04.2022 (обновлено: 17:24 06.04.2022)
 
Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными

Минобороны обвинило Киев в срыве запланированного на 6 апреля обмена военнопленными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Украинская сторона сорвала запланированный на среду обмен военнопленными, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинская сторона и в этом, чисто гуманитарном вопросе, проявляет непоследовательность и откровенное безразличие к судьбам конкретных людей – граждан своей страны. Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной", - сказал генерал.
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Он уточнил, что список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, "согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих, сегодня с утра, украинской стороной, без объяснения причин также отвергнут".
"При этом, со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. Но они, граждане Украины, сегодня не смогут оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть", - подчеркнул Мизинцев.
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