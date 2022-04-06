https://ria.ru/20220406/plennye-1782128171.html

Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными

Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными - РИА Новости, 06.04.2022

Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными

Украинская сторона сорвала запланированный на среду обмен военнопленными, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:36

2022-04-06T16:36

2022-04-06T17:24

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Украинская сторона сорвала запланированный на среду обмен военнопленными, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинская сторона и в этом, чисто гуманитарном вопросе, проявляет непоследовательность и откровенное безразличие к судьбам конкретных людей – граждан своей страны. Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной", - сказал генерал.Он уточнил, что список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, "согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих, сегодня с утра, украинской стороной, без объяснения причин также отвергнут"."При этом, со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. Но они, граждане Украины, сегодня не смогут оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть", - подчеркнул Мизинцев.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр