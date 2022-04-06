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Бочкарев: Москва на треть выполнила годовой план по вводу недвижимости - РИА Новости, 06.04.2022
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Бочкарев: Москва на треть выполнила годовой план по вводу недвижимости
Бочкарев: Москва на треть выполнила годовой план по вводу недвижимости - РИА Новости, 06.04.2022
Бочкарев: Москва на треть выполнила годовой план по вводу недвижимости
Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 30%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:26
2022-04-06T12:26
москва
жилье
недвижимость
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 30%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По словам заммэра, основной объем введенной недвижимости традиционно приходится на жилье – более 1,5 миллиона "квадратов". "Это означает, что план по вводу жилья выполнен уже более чем на треть", – подчеркнул Бочкарев.Он добавил, что за три месяца 2022 года в Москве ввели 20 объектов коммерческой инфраструктуры. Среди них два торгово-бытовых объекта, три промышленно-производственных, шесть складских и семь коммунальных объектов, административно-деловое здание и гостиница.Всего в Москве в 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 4,5 миллиона "квадратов" жилья.
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москва, жилье, недвижимость, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
12:26 06.04.2022
 

Бочкарев: Москва на треть выполнила годовой план по вводу недвижимости

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 30%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"За первый квартал 2022 года в столице построено и введено в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом, на сегодняшний день годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 30%", – сказал он.
По словам заммэра, основной объем введенной недвижимости традиционно приходится на жилье – более 1,5 миллиона "квадратов". "Это означает, что план по вводу жилья выполнен уже более чем на треть", – подчеркнул Бочкарев.
Он добавил, что за три месяца 2022 года в Москве ввели 20 объектов коммерческой инфраструктуры. Среди них два торгово-бытовых объекта, три промышленно-производственных, шесть складских и семь коммунальных объектов, административно-деловое здание и гостиница.
Всего в Москве в 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 4,5 миллиона "квадратов" жилья.
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