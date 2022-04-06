https://ria.ru/20220406/plan-1782049093.html

Бочкарев: Москва на треть выполнила годовой план по вводу недвижимости

Бочкарев: Москва на треть выполнила годовой план по вводу недвижимости - РИА Новости, 06.04.2022

Бочкарев: Москва на треть выполнила годовой план по вводу недвижимости

Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 30%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:26

2022-04-06T12:26

2022-04-06T12:26

москва

жилье

недвижимость

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 30%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По словам заммэра, основной объем введенной недвижимости традиционно приходится на жилье – более 1,5 миллиона "квадратов". "Это означает, что план по вводу жилья выполнен уже более чем на треть", – подчеркнул Бочкарев.Он добавил, что за три месяца 2022 года в Москве ввели 20 объектов коммерческой инфраструктуры. Среди них два торгово-бытовых объекта, три промышленно-производственных, шесть складских и семь коммунальных объектов, административно-деловое здание и гостиница.Всего в Москве в 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 4,5 миллиона "квадратов" жилья.

https://ria.ru/20220325/ipoteka-1780039021.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, жилье, недвижимость, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы