Рейтинг@Mail.ru
Дэнни Бойл снял сериал о Sex Pistols - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220406/pistols-1781898412.html
Дэнни Бойл снял сериал о Sex Pistols
Дэнни Бойл снял сериал о Sex Pistols - РИА Новости, 06.04.2022
Дэнни Бойл снял сериал о Sex Pistols
В Сети появился тизер сериала Дэнни Бойла "Pistol". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:44
2022-04-06T10:44
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
дэнни бойл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781882891_0:0:3227:1815_1920x0_80_0_0_5a21d3fe5cf31f066f3972cebd3a35d3.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Сети появился тизер сериала Дэнни Бойла "Pistol". Об этом сообщает Collider. Проект посвящен легендарной британской панк-группе Sex Pistols. Считается, что это одна из самых влиятельных команд прошлого века. В основу сценарии легли мемуары гитариста коллектива Стива Джонса "Одинокий мальчик: сказки от Sex Pistol". Главные роли исполнили Тоби Уоллес, Энсон Бун, Кристиан Лис, Луис Патридж и Томас Сэнгстер. "Если Бойлу удастся повторить проделанное в его самом известном фильме, то "Pistol" одновременно проведет урок истории британской культуры конца 70-х и заставит нас почувствовать, словно мы живем ею", — делится ожиданием от просмотра Collider.Мировую известность Бойлу принесла драма "На игле" 1995 года. В ней рассказывалось о четырех наркоманах из Эдинбурга. В 2017 году постановщик представил продолжение ленты. В нем показано, что стало с главными героями спустя 20 лет. Премьера сериала "Pistol" состоится 31 мая 2022 года на стриминговом сервисе Hulu и на телеканале FX.
https://ria.ru/20220405/witcher-1781849345.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781882891_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9e3e62a35ec334536a75a5e06057d0ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, дэнни бойл
10:44 06.04.2022
 
Дэнни Бойл снял сериал о Sex Pistols

Hulu представил тизер сериала Дэнни Бойла о британской панк-группе Sex Pistols

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Сети появился тизер сериала Дэнни Бойла "Pistol". Об этом сообщает Collider.
Проект посвящен легендарной британской панк-группе Sex Pistols. Считается, что это одна из самых влиятельных команд прошлого века. В основу сценарии легли мемуары гитариста коллектива Стива Джонса "Одинокий мальчик: сказки от Sex Pistol".
Главные роли исполнили Тоби Уоллес, Энсон Бун, Кристиан Лис, Луис Патридж и Томас Сэнгстер.
"Если Бойлу удастся повторить проделанное в его самом известном фильме, то "Pistol" одновременно проведет урок истории британской культуры конца 70-х и заставит нас почувствовать, словно мы живем ею", — делится ожиданием от просмотра Collider.
Мировую известность Бойлу принесла драма "На игле" 1995 года. В ней рассказывалось о четырех наркоманах из Эдинбурга. В 2017 году постановщик представил продолжение ленты. В нем показано, что стало с главными героями спустя 20 лет.
Премьера сериала "Pistol" состоится 31 мая 2022 года на стриминговом сервисе Hulu и на телеканале FX.
Кадр из сериала Ведьмак
Вчера, 13:23Культура
Начались съемки третьего сезона "Ведьмака"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыДэнни Бойл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала