https://ria.ru/20220406/pistols-1781898412.html

Дэнни Бойл снял сериал о Sex Pistols

Дэнни Бойл снял сериал о Sex Pistols - РИА Новости, 06.04.2022

Дэнни Бойл снял сериал о Sex Pistols

В Сети появился тизер сериала Дэнни Бойла "Pistol". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:44

2022-04-06T10:44

2022-04-06T10:44

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Сети появился тизер сериала Дэнни Бойла "Pistol". Об этом сообщает Collider. Проект посвящен легендарной британской панк-группе Sex Pistols. Считается, что это одна из самых влиятельных команд прошлого века. В основу сценарии легли мемуары гитариста коллектива Стива Джонса "Одинокий мальчик: сказки от Sex Pistol". Главные роли исполнили Тоби Уоллес, Энсон Бун, Кристиан Лис, Луис Патридж и Томас Сэнгстер. "Если Бойлу удастся повторить проделанное в его самом известном фильме, то "Pistol" одновременно проведет урок истории британской культуры конца 70-х и заставит нас почувствовать, словно мы живем ею", — делится ожиданием от просмотра Collider.Мировую известность Бойлу принесла драма "На игле" 1995 года. В ней рассказывалось о четырех наркоманах из Эдинбурга. В 2017 году постановщик представил продолжение ленты. В нем показано, что стало с главными героями спустя 20 лет. Премьера сериала "Pistol" состоится 31 мая 2022 года на стриминговом сервисе Hulu и на телеканале FX.

https://ria.ru/20220405/witcher-1781849345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, дэнни бойл