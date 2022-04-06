Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Перу попытались прорваться в здание конгресса, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/peru-1781992484.html
Протестующие в Перу попытались прорваться в здание конгресса, сообщили СМИ
Протестующие в Перу попытались прорваться в здание конгресса, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
Протестующие в Перу попытались прорваться в здание конгресса, сообщили СМИ
Перуанцы, протестующие против правительства из-за роста цен на топливо, попытались прорваться в здание конгресса страны, сообщает радио RPP. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T01:42
2022-04-06T11:07
в мире
перу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782031549_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d6c88a927fdb976a923fc9d8863af90.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - РИА Новости. Перуанцы, протестующие против правительства из-за роста цен на топливо, попытались прорваться в здание конгресса страны, сообщает радио RPP.Стоимость бензина и дизельного топлива в мире в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления ряда стран Запада отказаться от закупок российской нефти. В Перу прошла забастовка работников транспорта, которые требовали не допустить роста цен на топливо, в стране вспыхнули протесты. Президент Перу Педро Кастильо объявил о введении в столице страны Лиме комендантского часа."Манифестанты столкнулись с полицией на проспекте Абанкай, когда пытались прорваться к конгрессу страны", - отмечает радио, добавляя, что полиции удалось пресечь движение людей к зданию парламента.В настоящее время в конгрессе находится президент Перу.
https://ria.ru/20220403/peru-1781580634.html
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782031549_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867bd8644731bad5acefbae2f8f64947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, перу
01:42 06.04.2022 (обновлено: 11:07 06.04.2022)
 
Протестующие в Перу попытались прорваться в здание конгресса, сообщили СМИ

RPP: в Перу протестующие из-за роста цен на бензин попытались прорваться к конгрессу

© REUTERS / Angela PonceСтолкновения протестующих с полицией в Лиме. 5 апреля 2022
Столкновения протестующих с полицией в Лиме. 5 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Angela Ponce
Столкновения протестующих с полицией в Лиме. 5 апреля 2022
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - РИА Новости. Перуанцы, протестующие против правительства из-за роста цен на топливо, попытались прорваться в здание конгресса страны, сообщает радио RPP.
Стоимость бензина и дизельного топлива в мире в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления ряда стран Запада отказаться от закупок российской нефти. В Перу прошла забастовка работников транспорта, которые требовали не допустить роста цен на топливо, в стране вспыхнули протесты. Президент Перу Педро Кастильо объявил о введении в столице страны Лиме комендантского часа.
"Манифестанты столкнулись с полицией на проспекте Абанкай, когда пытались прорваться к конгрессу страны", - отмечает радио, добавляя, что полиции удалось пресечь движение людей к зданию парламента.
В настоящее время в конгрессе находится президент Перу.
Лима - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 22:52
Власти Перу приняли дополнительные меры для снижения цен на топливо
 
В миреПеру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала