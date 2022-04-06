https://ria.ru/20220406/peru-1781992484.html
Протестующие в Перу попытались прорваться в здание конгресса, сообщили СМИ
Протестующие в Перу попытались прорваться в здание конгресса, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
Протестующие в Перу попытались прорваться в здание конгресса, сообщили СМИ
Перуанцы, протестующие против правительства из-за роста цен на топливо, попытались прорваться в здание конгресса страны, сообщает радио RPP. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T01:42
2022-04-06T01:42
2022-04-06T11:07
в мире
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - РИА Новости. Перуанцы, протестующие против правительства из-за роста цен на топливо, попытались прорваться в здание конгресса страны, сообщает радио RPP.Стоимость бензина и дизельного топлива в мире в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления ряда стран Запада отказаться от закупок российской нефти. В Перу прошла забастовка работников транспорта, которые требовали не допустить роста цен на топливо, в стране вспыхнули протесты. Президент Перу Педро Кастильо объявил о введении в столице страны Лиме комендантского часа."Манифестанты столкнулись с полицией на проспекте Абанкай, когда пытались прорваться к конгрессу страны", - отмечает радио, добавляя, что полиции удалось пресечь движение людей к зданию парламента.В настоящее время в конгрессе находится президент Перу.
https://ria.ru/20220403/peru-1781580634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу
01:42 06.04.2022 (обновлено: 11:07 06.04.2022)
Протестующие в Перу попытались прорваться в здание конгресса, сообщили СМИ
RPP: в Перу протестующие из-за роста цен на бензин попытались прорваться к конгрессу