https://ria.ru/20220406/peregovory-1782109991.html

Орбан пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию

Орбан пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию - РИА Новости, 06.04.2022

Орбан пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию

Премьер-министр Виктор Орбан предложил Владимиру Путину провести переговоры России и Украины в Венгрии, сообщило Reuters. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:30

2022-04-06T15:30

2022-04-06T17:14

в мире

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венгрия

россия

владимир путин

владимир зеленский

германия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Премьер-министр Виктор Орбан предложил Владимиру Путину провести переговоры России и Украины в Венгрии, сообщило Reuters.О том, что в среду прошли телефонные переговоры с Путиным венгерский премьер сообщил на пресс-конференции.По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, Орбан уточнил, что разговор состоялся по инициативе российского лидера.Как ранее заявляли в Кремле, Москва допускает встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она возможна после согласования текста договора между сторонами. В свою очередь, украинский глава государства предположил, что разговор может вовсе не состояться.Россия и Украина начали обсуждение мирного соглашения 28 февраля, стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии и Стамбуле. Большую часть времени контакты идут по видеосвязи.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор орбан, венгрия, россия, владимир путин, владимир зеленский, германия