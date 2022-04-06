15:30 06.04.2022 (обновлено: 17:14 06.04.2022)
Орбан пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию
Премьер Венгрии Орбан пригласил Путина на мирные переговоры
© REUTERS / Marton MonusПредвыборная кампания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Секешфехерваре
Предвыборная кампания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Секешфехерваре
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Премьер-министр Виктор Орбан предложил Владимиру Путину провести переговоры России и Украины в Венгрии, сообщило Reuters.
О том, что в среду прошли телефонные переговоры с Путиным венгерский премьер сообщил на пресс-конференции.
По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, Орбан уточнил, что разговор состоялся по инициативе российского лидера.
Как ранее заявляли в Кремле, Москва допускает встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она возможна после согласования текста договора между сторонами. В свою очередь, украинский глава государства предположил, что разговор может вовсе не состояться.
Россия и Украина начали обсуждение мирного соглашения 28 февраля, стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии и Стамбуле. Большую часть времени контакты идут по видеосвязи.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.