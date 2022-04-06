https://ria.ru/20220406/peregovory-1782066834.html
Переговоры с Украиной идут вязко со стороны Киева, заявили в Кремле
Переговоры с Украиной идут вязко со стороны Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2022
Переговоры с Украиной идут вязко со стороны Киева, заявили в Кремле
Переговорный процесс с Украиной продолжается, впереди большая дорога, но сейчас все идет "вязко", хотелось бы большей динамики со стороны Киева, заявил... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:25
2022-04-06T13:25
2022-04-06T13:38
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Переговорный процесс с Украиной продолжается, впереди большая дорога, но сейчас все идет "вязко", хотелось бы большей динамики со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Впереди по-прежнему достаточно большая дорога... Процесс рабочий продолжается, но идет более вязко, чем нам хотелось бы. Конечно, мы хотели бы видеть большую динамику с украинской стороны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о перспективах следующих раундов переговоров РФ с Украиной.Он подчеркнул, что процесс переговоров не сорван и продолжается.
https://ria.ru/20220405/lavrov-1781983325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:25 06.04.2022 (обновлено: 13:38 06.04.2022)
Переговоры с Украиной идут вязко со стороны Киева, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: переговоры с Киевом идут более вязко, чем хотела бы Москва