https://ria.ru/20220406/peregovory-1782066834.html

Переговоры с Украиной идут вязко со стороны Киева, заявили в Кремле

Переговоры с Украиной идут вязко со стороны Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2022

Переговоры с Украиной идут вязко со стороны Киева, заявили в Кремле

Переговорный процесс с Украиной продолжается, впереди большая дорога, но сейчас все идет "вязко", хотелось бы большей динамики со стороны Киева, заявил... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:25

2022-04-06T13:25

2022-04-06T13:38

обострение ситуации в днр и лнр

политика

россия

украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Переговорный процесс с Украиной продолжается, впереди большая дорога, но сейчас все идет "вязко", хотелось бы большей динамики со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Впереди по-прежнему достаточно большая дорога... Процесс рабочий продолжается, но идет более вязко, чем нам хотелось бы. Конечно, мы хотели бы видеть большую динамику с украинской стороны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о перспективах следующих раундов переговоров РФ с Украиной.Он подчеркнул, что процесс переговоров не сорван и продолжается.

https://ria.ru/20220405/lavrov-1781983325.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр