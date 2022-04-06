https://ria.ru/20220406/partiya-1782002890.html

Источник: число вступивших в "Единую Россию" в марте выросло в шесть раз

Источник: число вступивших в "Единую Россию" в марте выросло в шесть раз - РИА Новости, 06.04.2022

Источник: число вступивших в "Единую Россию" в марте выросло в шесть раз

В партию "Единая Россия" в марте вступило в шесть раз больше человек, чем в феврале, единицы сдают партбилеты на фоне "тысяч вступающих", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T07:20

2022-04-06T07:20

2022-04-06T07:20

россия

единая россия

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В партию "Единая Россия" в марте вступило в шесть раз больше человек, чем в феврале, единицы сдают партбилеты на фоне "тысяч вступающих", рассказал РИА Новости источник в партии.Ранее сообщалось, что на сегодняшний день партия "Единая Россия" насчитывает свыше двух миллионов членов и около 600 тысяч сторонников."В марте в партию "Единая Россия" вступило в шесть раз больше человек по сравнению с февралем. Партийные билеты сдают, но это единицы на фоне тысяч выступающих в партию", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об изменении числа желающих вступить в партию на фоне действий России по защите народа Донбасса и угроз введения в отношении партийцев санкций.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/volonter-1780480839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, единая россия, общество