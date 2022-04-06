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Ростовская область попросит другие регионы принять детей на летний отдых - РИА Новости, 06.04.2022
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Ростовская область попросит другие регионы принять детей на летний отдых
Ростовская область попросит другие регионы принять детей на летний отдых - РИА Новости, 06.04.2022
Ростовская область попросит другие регионы принять детей на летний отдых
Профильные министерства Ростовской области рассмотрят возможность обратиться в другие регионы России с просьбой принять детей из области на летний отдых, так... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:30
2022-04-06T08:30
общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Профильные министерства Ростовской области рассмотрят возможность обратиться в другие регионы России с просьбой принять детей из области на летний отдых, так как в части ростовских оздоровительных лагерей развернуты пункты временного размещения для беженцев из Донбасса, сообщил губернатор Василий Голубев."У нас впереди летняя оздоровительная кампания, а часть ПВР находятся в лагерях. Мы задумались о том, что сможем сделать за счет собственных возможностей, и не исключается, что мы будем обращаться в другие субъекты РФ, чтобы наших детишек пристроили в оздоровительные лагеря", - сказал губернатор журналистам.Он добавил, что профильные министерства готовят алгоритм действий. "Надеюсь, до середины этого месяца они внесут предложения", - сказал Голубев.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины. В настоящее время в ПВР на территории региона находятся порядка 5,5 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782007383.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/biznes-1779869507.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ростовская область
08:30 06.04.2022
 
Ростовская область попросит другие регионы принять детей на летний отдых

Министерства Ростовской области попросят другие регионы принять детей на летний отдых

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДетский отдых в оздоровительном лагере "Парус"
Детский отдых в оздоровительном лагере Парус - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Детский отдых в оздоровительном лагере "Парус". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Профильные министерства Ростовской области рассмотрят возможность обратиться в другие регионы России с просьбой принять детей из области на летний отдых, так как в части ростовских оздоровительных лагерей развернуты пункты временного размещения для беженцев из Донбасса, сообщил губернатор Василий Голубев.
"У нас впереди летняя оздоровительная кампания, а часть ПВР находятся в лагерях. Мы задумались о том, что сможем сделать за счет собственных возможностей, и не исключается, что мы будем обращаться в другие субъекты РФ, чтобы наших детишек пристроили в оздоровительные лагеря", - сказал губернатор журналистам.
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:22
Глава Ростовской области рассказал о работе по приему беженцев
Он добавил, что профильные министерства готовят алгоритм действий. "Надеюсь, до середины этого месяца они внесут предложения", - сказал Голубев.
Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины. В настоящее время в ПВР на территории региона находятся порядка 5,5 тысячи человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияРостовская область
 
 
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