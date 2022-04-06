https://ria.ru/20220406/otdykh-1782008086.html

Ростовская область попросит другие регионы принять детей на летний отдых

Ростовская область попросит другие регионы принять детей на летний отдых - РИА Новости, 06.04.2022

Ростовская область попросит другие регионы принять детей на летний отдых

Профильные министерства Ростовской области рассмотрят возможность обратиться в другие регионы России с просьбой принять детей из области на летний отдых, так... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:30

2022-04-06T08:30

2022-04-06T08:30

общество

владимир путин

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Профильные министерства Ростовской области рассмотрят возможность обратиться в другие регионы России с просьбой принять детей из области на летний отдых, так как в части ростовских оздоровительных лагерей развернуты пункты временного размещения для беженцев из Донбасса, сообщил губернатор Василий Голубев."У нас впереди летняя оздоровительная кампания, а часть ПВР находятся в лагерях. Мы задумались о том, что сможем сделать за счет собственных возможностей, и не исключается, что мы будем обращаться в другие субъекты РФ, чтобы наших детишек пристроили в оздоровительные лагеря", - сказал губернатор журналистам.Он добавил, что профильные министерства готовят алгоритм действий. "Надеюсь, до середины этого месяца они внесут предложения", - сказал Голубев.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины. В настоящее время в ПВР на территории региона находятся порядка 5,5 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782007383.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/biznes-1779869507.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ростовская область