https://ria.ru/20220406/oshibka-1781993679.html

Названа величайшая ошибка Байдена на Украине

Названа величайшая ошибка Байдена на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

Названа величайшая ошибка Байдена на Украине

Стремление продвинуть НАТО к западным рубежам России за счет Украины может стать величайшей внешнеполитической ошибкой Соединенных Штатов во времен Второй... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T04:59

2022-04-06T04:59

2022-04-06T04:59

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Стремление продвинуть НАТО к западным рубежам России за счет Украины может стать величайшей внешнеполитической ошибкой Соединенных Штатов во времен Второй мировой войны. С таким утверждением в статье для издания The American Conservative выступил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.Американские власти, констатировал эксперт, ничему не учатся и ничего не помнят. Действующий президент Джо Байден и однопартийное руководство в Вашингтоне сами упрочивают господство на евразийском пространстве плеяды ведущих мировых экономических держав – России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии.Западные СМИ, отмечает автор, безостановочно выставляют российских лидеров и вооруженные силы России в неблагоприятном свете, и создается впечатление, что Байден хватается за любую легенду, которая мало-мальски вписывается в его риторику. Однако замалчивая истинные причины сложившейся ситуации – расширение НАТО на восток за счет Украины – изменить стратегическую реальность не удастся.Из-за близости Украины Москва имеет практически неограниченный доступ к резервам военной силы, техники и огневой мощи. При всех намерениях избежать ненужного сопутствующего ущерба населению и инфраструктуре Украины, российские ВКС и сухопутные войска могут методично и точечно сметать сопротивление, резюмирует Макгрегор.В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, сша, россия, украина, нато, джо байден