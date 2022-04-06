https://ria.ru/20220406/oruzhie-1782031461.html
Пекин: разработка AUKUS гиперзвукового оружия подрывает стабильность в АТР
Пекин: разработка AUKUS гиперзвукового оружия подрывает стабильность в АТР - РИА Новости, 06.04.2022
Пекин: разработка AUKUS гиперзвукового оружия подрывает стабильность в АТР
Заявление США, Великобритании и Австралии о совместной разработке гиперзвукового оружия подрывает мир и стабильность в АТР, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:06
2022-04-06T11:06
2022-04-06T11:47
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Заявление США, Великобритании и Австралии о совместной разработке гиперзвукового оружия подрывает мир и стабильность в АТР, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года."США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большим размахом заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также, что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие", - заявил дипломат.По его словам, "это не только увеличивает риск распространения ядерного оружия, ставит под удар международный режим нераспространения ядерного оружия, но также обостряет гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подрывает мир и стабильность в АТР"."Страны АТР должны быть очень бдительными в этом отношении", - добавил он.Чжао Лицзянь подчеркнул, что трехстороннее партнерство в сфере безопасности США, Великобритании и Австралии является устаревшей идей "англо-саксонского" узкого круга, участники которого никак не могут изменить менталитет холодной войны и блоковой политики, они не могут не провоцировать военную конфронтацию и не подливать масло в огонь."Их конечная цель заключается в том, чтобы создать азиатско-тихоокеанскую версию НАТО, которая будет полностью служить эгоизму американской гегемонии. Страны АТР естественно решительно выступают против", - добавил он.Он порекомендовал США, Великобритании и Австралии надлежащим образом относиться к стремлению стран АТР к миру, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде, отказаться от менталитета холодной войны и "игры с нулевой суммой", добросовестно выполнять свои международные обязательства и прикладывать больше усилий, способствующих миру и стабильности в регионе.
https://ria.ru/20211121/giperzvuk-1760021492.html
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РИА Новости
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в мире, aukus, сша, великобритания, австралия, китай
11:06 06.04.2022 (обновлено: 11:47 06.04.2022)
Пекин: разработка AUKUS гиперзвукового оружия подрывает стабильность в АТР
МИД Китая: совместная разработка AUKUS гиперзвукового оружия подрывает стабильность в АТР
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Заявление США, Великобритании и Австралии о совместной разработке гиперзвукового оружия подрывает мир и стабильность в АТР, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее США
, Великобритания
и Австралия
договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS
, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.
"США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большим размахом заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также, что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие", - заявил дипломат.
По его словам, "это не только увеличивает риск распространения ядерного оружия, ставит под удар международный режим нераспространения ядерного оружия, но также обостряет гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подрывает мир и стабильность в АТР".
"Страны АТР должны быть очень бдительными в этом отношении", - добавил он.
Чжао Лицзянь
подчеркнул, что трехстороннее партнерство в сфере безопасности США, Великобритании и Австралии является устаревшей идей "англо-саксонского" узкого круга, участники которого никак не могут изменить менталитет холодной войны и блоковой политики, они не могут не провоцировать военную конфронтацию и не подливать масло в огонь.
"Их конечная цель заключается в том, чтобы создать азиатско-тихоокеанскую версию НАТО
, которая будет полностью служить эгоизму американской гегемонии. Страны АТР естественно решительно выступают против", - добавил он.
Он порекомендовал США, Великобритании и Австралии надлежащим образом относиться к стремлению стран АТР к миру, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде, отказаться от менталитета холодной войны и "игры с нулевой суммой", добросовестно выполнять свои международные обязательства и прикладывать больше усилий, способствующих миру и стабильности в регионе.