https://ria.ru/20220406/oruzhie-1782031461.html

Пекин: разработка AUKUS гиперзвукового оружия подрывает стабильность в АТР

Пекин: разработка AUKUS гиперзвукового оружия подрывает стабильность в АТР - РИА Новости, 06.04.2022

Пекин: разработка AUKUS гиперзвукового оружия подрывает стабильность в АТР

Заявление США, Великобритании и Австралии о совместной разработке гиперзвукового оружия подрывает мир и стабильность в АТР, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:06

2022-04-06T11:06

2022-04-06T11:47

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Заявление США, Великобритании и Австралии о совместной разработке гиперзвукового оружия подрывает мир и стабильность в АТР, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года."США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большим размахом заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также, что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие", - заявил дипломат.По его словам, "это не только увеличивает риск распространения ядерного оружия, ставит под удар международный режим нераспространения ядерного оружия, но также обостряет гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подрывает мир и стабильность в АТР"."Страны АТР должны быть очень бдительными в этом отношении", - добавил он.Чжао Лицзянь подчеркнул, что трехстороннее партнерство в сфере безопасности США, Великобритании и Австралии является устаревшей идей "англо-саксонского" узкого круга, участники которого никак не могут изменить менталитет холодной войны и блоковой политики, они не могут не провоцировать военную конфронтацию и не подливать масло в огонь."Их конечная цель заключается в том, чтобы создать азиатско-тихоокеанскую версию НАТО, которая будет полностью служить эгоизму американской гегемонии. Страны АТР естественно решительно выступают против", - добавил он.Он порекомендовал США, Великобритании и Австралии надлежащим образом относиться к стремлению стран АТР к миру, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде, отказаться от менталитета холодной войны и "игры с нулевой суммой", добросовестно выполнять свои международные обязательства и прикладывать больше усилий, способствующих миру и стабильности в регионе.

https://ria.ru/20211121/giperzvuk-1760021492.html

https://ria.ru/20220406/aukus-1782011230.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, aukus, сша, великобритания, австралия, китай