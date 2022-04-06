https://ria.ru/20220406/oon-1782115012.html
Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг
Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг - РИА Новости, 06.04.2022
Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг
Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Украине (где пройдет голосование по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека) возобновится в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:50
2022-04-06T15:50
2022-04-06T15:50
в мире
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ООН, 6 апр - РИА Новости. Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Украине (где пройдет голосование по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека) возобновится в четверг, сообщила РИА Новости официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак."Чрезвычайная спецсессия возобновится завтра в 10.00 (17.00 мск)", - сказала Кубиак. Как рассказал РИА Новости ряд источников, в ходе сессии предполагается провести голосование по проекту резолюции, приостанавливающей членство РФ в Совете ООН по правам человека. Кубиак подтвердила эту информацию.Основным автором проекта является Латвия. В тексте документа, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Россию обвиняют в нарушении прав человека. Согласно проекту резолюции Генассамблея "постановляет приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, генеральная ассамблея оон, россия, совет по правам человека оон (спч оон)
Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг
Спецсессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг