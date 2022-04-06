https://ria.ru/20220406/oon-1782115012.html

Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг

Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг - РИА Новости, 06.04.2022

Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг

Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Украине (где пройдет голосование по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека) возобновится в... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:50

2022-04-06T15:50

2022-04-06T15:50

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

россия

совет по правам человека оон (спч оон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg

ООН, 6 апр - РИА Новости. Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Украине (где пройдет голосование по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека) возобновится в четверг, сообщила РИА Новости официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак."Чрезвычайная спецсессия возобновится завтра в 10.00 (17.00 мск)", - сказала Кубиак. Как рассказал РИА Новости ряд источников, в ходе сессии предполагается провести голосование по проекту резолюции, приостанавливающей членство РФ в Совете ООН по правам человека. Кубиак подтвердила эту информацию.Основным автором проекта является Латвия. В тексте документа, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Россию обвиняют в нарушении прав человека. Согласно проекту резолюции Генассамблея "постановляет приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".

https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, генеральная ассамблея оон, россия, совет по правам человека оон (спч оон)