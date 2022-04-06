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Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг - РИА Новости, 06.04.2022
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Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг
Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг - РИА Новости, 06.04.2022
Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг
Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Украине (где пройдет голосование по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека) возобновится в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:50
2022-04-06T15:50
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
россия
совет по правам человека оон (спч оон)
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ООН, 6 апр - РИА Новости. Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Украине (где пройдет голосование по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека) возобновится в четверг, сообщила РИА Новости официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак."Чрезвычайная спецсессия возобновится завтра в 10.00 (17.00 мск)", - сказала Кубиак. Как рассказал РИА Новости ряд источников, в ходе сессии предполагается провести голосование по проекту резолюции, приостанавливающей членство РФ в Совете ООН по правам человека. Кубиак подтвердила эту информацию.Основным автором проекта является Латвия. В тексте документа, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Россию обвиняют в нарушении прав человека. Согласно проекту резолюции Генассамблея "постановляет приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, россия, совет по правам человека оон (спч оон)
15:50 06.04.2022
 
Сессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг

Спецсессию Генассамблеи ООН по членству России в СПЧ возобновят в четверг

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 6 апр - РИА Новости. Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Украине (где пройдет голосование по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека) возобновится в четверг, сообщила РИА Новости официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак.
"Чрезвычайная спецсессия возобновится завтра в 10.00 (17.00 мск)", - сказала Кубиак. Как рассказал РИА Новости ряд источников, в ходе сессии предполагается провести голосование по проекту резолюции, приостанавливающей членство РФ в Совете ООН по правам человека. Кубиак подтвердила эту информацию.
Основным автором проекта является Латвия. В тексте документа, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Россию обвиняют в нарушении прав человека. Согласно проекту резолюции Генассамблея "постановляет приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
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В миреООНГенеральная Ассамблея ООНРоссияСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)
 
 
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