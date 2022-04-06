https://ria.ru/20220406/oon-1782100952.html
Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ
Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ - РИА Новости, 06.04.2022
Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ
Генассамблея ООН в четверг проведет голосование по вопросу отстранения РФ от участия в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:59
2022-04-06T14:59
2022-04-06T15:30
в мире
дмитрий песков
россия
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генассамблея ООН в четверг проведет голосование по вопросу отстранения РФ от участия в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на должностное лицо."Генассамблея ООН в четверг проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что голосование запланировано на 10 утра по местному времени.Ранее Томас-Гринфилд заявляла, что голосование в ГА ООН по приостановке полномочий РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг.Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной.
https://ria.ru/20220405/oon-1781978714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий песков, россия, оон, генеральная ассамблея оон
14:59 06.04.2022 (обновлено: 15:30 06.04.2022)
Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ
Генассамблея ООН в четверг проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ