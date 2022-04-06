https://ria.ru/20220406/oon-1782100952.html

Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ

Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ - РИА Новости, 06.04.2022

Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ

Генассамблея ООН в четверг проведет голосование по вопросу отстранения РФ от участия в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:59

2022-04-06T14:59

2022-04-06T15:30

в мире

дмитрий песков

россия

оон

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генассамблея ООН в четверг проведет голосование по вопросу отстранения РФ от участия в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на должностное лицо."Генассамблея ООН в четверг проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что голосование запланировано на 10 утра по местному времени.Ранее Томас-Гринфилд заявляла, что голосование в ГА ООН по приостановке полномочий РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг.Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной.

https://ria.ru/20220405/oon-1781978714.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, россия, оон, генеральная ассамблея оон