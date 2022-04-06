Рейтинг@Mail.ru
Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/oon-1782100952.html
Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ
Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ - РИА Новости, 06.04.2022
Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ
Генассамблея ООН в четверг проведет голосование по вопросу отстранения РФ от участия в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:59
2022-04-06T15:30
в мире
дмитрий песков
россия
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генассамблея ООН в четверг проведет голосование по вопросу отстранения РФ от участия в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на должностное лицо."Генассамблея ООН в четверг проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что голосование запланировано на 10 утра по местному времени.Ранее Томас-Гринфилд заявляла, что голосование в ГА ООН по приостановке полномочий РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг.Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной.
https://ria.ru/20220405/oon-1781978714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, россия, оон, генеральная ассамблея оон
14:59 06.04.2022 (обновлено: 15:30 06.04.2022)
 
Генассамблея ООН проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ

Генассамблея ООН в четверг проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генассамблея ООН в четверг проведет голосование по вопросу отстранения РФ от участия в Совете ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на должностное лицо.
"Генассамблея ООН в четверг проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что голосование запланировано на 10 утра по местному времени.
Ранее Томас-Гринфилд заявляла, что голосование в ГА ООН по приостановке полномочий РФ в СПЧ ООН может пройти уже в четверг.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, исключение России из Совета ООН по правам человека немыслимо, работа этого органа не будет полноценной.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 20:56
Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из СПЧ ООН
 
В миреДмитрий ПесковРоссияООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала