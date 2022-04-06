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Исключить Россию из состава СБ ООН не получится, заявила постпред США - РИА Новости, 06.04.2022
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Исключить Россию из состава СБ ООН не получится, заявила постпред США
Исключить Россию из состава СБ ООН не получится, заявила постпред США - РИА Новости, 06.04.2022
Исключить Россию из состава СБ ООН не получится, заявила постпред США
Исключить Россию и Совета безопасности ООН не получится, признала в интервью MSNBC постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T04:46
2022-04-06T07:39
в мире
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совет безопасности оон
россия
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ООН, 6 апр – РИА Новости. Исключить Россию и Совета безопасности ООН не получится, признала в интервью MSNBC постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.Во вторник Владимир Зеленский, выступая перед Совбезом ООН, где Москва как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава.Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя указывал, что исключение России из организации невозможно по ее Уставу. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов СБ. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.Для исключения России из состава Совбеза требуется поправка в Устав ООН. Для принятия подобной поправки необходимы подписи всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
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в мире, оон, совет безопасности оон, россия
04:46 06.04.2022 (обновлено: 07:39 06.04.2022)
 
Исключить Россию из состава СБ ООН не получится, заявила постпред США

Постпред США Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из Совбеза ООН

© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Заседание Совета Безопасности ООН
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ООН, 6 апр – РИА Новости. Исключить Россию и Совета безопасности ООН не получится, признала в интервью MSNBC постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

"Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они (Россия – ред.) являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт", - сказала она.

Во вторник Владимир Зеленский, выступая перед Совбезом ООН, где Москва как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя указывал, что исключение России из организации невозможно по ее Уставу. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов СБ. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Небензя выразил надежду, что Россию не исключат из СПЧ ООН
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.
Для исключения России из состава Совбеза требуется поправка в Устав ООН. Для принятия подобной поправки необходимы подписи всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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