https://ria.ru/20220406/oon-1781997874.html

Исключить Россию из состава СБ ООН не получится, заявила постпред США

Исключить Россию из состава СБ ООН не получится, заявила постпред США - РИА Новости, 06.04.2022

Исключить Россию из состава СБ ООН не получится, заявила постпред США

Исключить Россию и Совета безопасности ООН не получится, признала в интервью MSNBC постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T04:46

2022-04-06T04:46

2022-04-06T07:39

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ООН, 6 апр – РИА Новости. Исключить Россию и Совета безопасности ООН не получится, признала в интервью MSNBC постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.Во вторник Владимир Зеленский, выступая перед Совбезом ООН, где Москва как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава.Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя указывал, что исключение России из организации невозможно по ее Уставу. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов СБ. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.Для исключения России из состава Совбеза требуется поправка в Устав ООН. Для принятия подобной поправки необходимы подписи всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса

https://ria.ru/20220405/oon-1781978714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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