https://ria.ru/20220406/oniks-1782026951.html

ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине

ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине

Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:45

2022-04-06T10:45

2022-04-06T18:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видео пуска, в котором демонстрируется последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из пусковых установок комплекса "Бастион". На кадрах ракеты выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте резко разворачиваются и улетают в даль, быстро набирая скорость."Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины", - отмечают в Минобороны.

украина

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крылатые ракеты "Оникс" уничтожили военные объекты Украины Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео пуска, в котором демонстрируется последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из пусковых установок комплекса "Бастион". На кадрах ракеты выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте резко разворачиваются и улетают в даль, быстро набирая скорость. 2022-04-06T10:45 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, видео