https://ria.ru/20220406/oniks-1782026951.html
ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине
ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине
Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:45
2022-04-06T10:45
2022-04-06T18:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видео пуска, в котором демонстрируется последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из пусковых установок комплекса "Бастион". На кадрах ракеты выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте резко разворачиваются и улетают в даль, быстро набирая скорость."Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины", - отмечают в Минобороны.
украина
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черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крылатые ракеты "Оникс" уничтожили военные объекты Украины
Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео пуска, в котором демонстрируется последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из пусковых установок комплекса "Бастион". На кадрах ракеты выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте резко разворачиваются и улетают в даль, быстро набирая скорость.
2022-04-06T10:45
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, видео
ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ.
2022-04-06T10:45
true
PT0M22S
10:45 06.04.2022 (обновлено: 18:30 06.04.2022)
ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине
Минобороны России показало видео пуска ракет "Оникс" по военным объектам Украины