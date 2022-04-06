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ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/oniks-1782026951.html
ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине
ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине
Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:45
2022-04-06T18:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видео пуска, в котором демонстрируется последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из пусковых установок комплекса "Бастион". На кадрах ракеты выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте резко разворачиваются и улетают в даль, быстро набирая скорость."Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины", - отмечают в Минобороны.
украина
россия
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Крылатые ракеты "Оникс" уничтожили военные объекты Украины
Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео пуска, в котором демонстрируется последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из пусковых установок комплекса "Бастион". На кадрах ракеты выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте резко разворачиваются и улетают в даль, быстро набирая скорость.
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60
353
60
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, видео
ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ.
2022-04-06T10:45
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10:45 06.04.2022 (обновлено: 18:30 06.04.2022)
 
ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине

Минобороны России показало видео пуска ракет "Оникс" по военным объектам Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видео пуска, в котором демонстрируется последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из пусковых установок комплекса "Бастион". На кадрах ракеты выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте резко разворачиваются и улетают в даль, быстро набирая скорость.
"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины", - отмечают в Минобороны.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное море
 
 
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