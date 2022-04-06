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Байдена оставили в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Обамы - РИА Новости, 06.04.2022
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Байдена оставили в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Обамы
Байдена оставили в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Обамы - РИА Новости, 06.04.2022
Байдена оставили в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Обамы
Бывший президент США Барак Обама оказался популярнее нынешнего главы администрации Джо Байдена на мероприятии в Белом доме: экс-президента окружили люди, что-то РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T00:43
2022-04-06T12:01
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама оказался популярнее нынешнего главы администрации Джо Байдена на мероприятии в Белом доме: экс-президента окружили люди, что-то живо с ним обсуждая, в то время как действующий в одиночестве разводил руками.Обама участвовал в мероприятии, посвященном снижению расходов американцев на медицину, как автор закона о реформе здравоохранения, известном как Obamacare.Подписав новую инициативу, Байден хотел сойти со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими. Но на краю сцены его никто не ждал, и действующий американский лидер, занимавший при Обаме пост вице-президента, с удивлением развел руками.Когда Байден оглянулся, сзади стоял Обама, окруженный представителями политического истеблишмента: законодатели и даже вице-президент Камала Харрис что-то живо с ним обсуждали. Нынешний американский президент отвернулся от них и даже махнул рукой.
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в мире, сша
00:43 06.04.2022 (обновлено: 12:01 06.04.2022)
 
Байдена оставили в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Обамы

Президента США Байдена оставили в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Обамы

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама оказался популярнее нынешнего главы администрации Джо Байдена на мероприятии в Белом доме: экс-президента окружили люди, что-то живо с ним обсуждая, в то время как действующий в одиночестве разводил руками.
Обама участвовал в мероприятии, посвященном снижению расходов американцев на медицину, как автор закона о реформе здравоохранения, известном как Obamacare.
Подписав новую инициативу, Байден хотел сойти со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими. Но на краю сцены его никто не ждал, и действующий американский лидер, занимавший при Обаме пост вице-президента, с удивлением развел руками.
Когда Байден оглянулся, сзади стоял Обама, окруженный представителями политического истеблишмента: законодатели и даже вице-президент Камала Харрис что-то живо с ним обсуждали. Нынешний американский президент отвернулся от них и даже махнул рукой.
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