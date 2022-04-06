https://ria.ru/20220406/obyazatelstva-1782006070.html

Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства

Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства - РИА Новости, 06.04.2022

Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить финансовые обязательства в полном объеме даже в условиях... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:08

2022-04-06T08:08

2022-04-06T08:36

вячеслав володин

госдума рф

россия

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить финансовые обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. По словам Володина, ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам."Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается. Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире", - написал Володин в своем Telegram-канале.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, госдума рф, россия, экономика