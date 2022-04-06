08:08 06.04.2022 (обновлено: 08:36 06.04.2022)
Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства
Спикер Госдумы Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить финансовые обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. По словам Володина, ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам.
"Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается. Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.