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Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства - РИА Новости, 06.04.2022
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Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства
Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства - РИА Новости, 06.04.2022
Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить финансовые обязательства в полном объеме даже в условиях... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:08
2022-04-06T08:36
вячеслав володин
госдума рф
россия
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить финансовые обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. По словам Володина, ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам."Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается. Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире", - написал Володин в своем Telegram-канале.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html
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вячеслав володин, госдума рф, россия, экономика
08:08 06.04.2022 (обновлено: 08:36 06.04.2022)
 
Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства

Спикер Госдумы Володин: у России есть средства, чтобы выполнить финансовые обязательства

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить финансовые обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. По словам Володина, ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам.
"Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается. Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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