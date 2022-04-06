СМИ: американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев
DefenseOne: американские военные запутались в показаниях по обучению украинских войск
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобороны США представило ряд противоречивых заявлений относительно того, обучает ли американский персонал украинцев или нет, сообщает портал DefenseOne.
По данным портала, на прошлой неделе командующий американскими силами в Европе Тод Уолтерс, выступая во время слушаний в американском сенате, заявил, что не считает, что США сейчас обучают "силы из Украины в Польше". На следующий день начальник штаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл сказал журналистам, что американцы "сейчас" не обучают украинцев.
"У нас там нет команд, которые показывают, как использовать оборудование. У них (украинцев) там есть люди, которые знают, как оно (оборудование) работает", - приводит портал слова Макконвилла.
В ходе бюджетных слушаний в палате представителей во вторник один из конгрессменов Майк Уолтц, ссылаясь на заявление Уолтерса, спросил у шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, почему американские силы не обучают украинцев. Согласно порталу, в то время как Милли обещал "разобраться" в вопросе, Остин предположил, что Уолтерс говорил об учениях на территории Украины. Когда конгрессмен уточнил, что командующий американскими силами в Европе имел в виду тренировки в целом, глава минобороны ответил, что "для использования этого снаряжения требуется обучение" и они "этим занимаются".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.