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СМИ: американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/obuchenie-1782031678.html
СМИ: американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев
СМИ: американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев - РИА Новости, 06.04.2022
СМИ: американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев
Минобороны США представило ряд противоречивых заявлений относительно того, обучает ли американский персонал украинцев или нет, сообщает портал DefenseOne. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:06
2022-04-06T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сша
россия
европа
марк милли
ллойд остин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобороны США представило ряд противоречивых заявлений относительно того, обучает ли американский персонал украинцев или нет, сообщает портал DefenseOne.По данным портала, на прошлой неделе командующий американскими силами в Европе Тод Уолтерс, выступая во время слушаний в американском сенате, заявил, что не считает, что США сейчас обучают "силы из Украины в Польше". На следующий день начальник штаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл сказал журналистам, что американцы "сейчас" не обучают украинцев."У нас там нет команд, которые показывают, как использовать оборудование. У них (украинцев) там есть люди, которые знают, как оно (оборудование) работает", - приводит портал слова Макконвилла.В ходе бюджетных слушаний в палате представителей во вторник один из конгрессменов Майк Уолтц, ссылаясь на заявление Уолтерса, спросил у шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, почему американские силы не обучают украинцев. Согласно порталу, в то время как Милли обещал "разобраться" в вопросе, Остин предположил, что Уолтерс говорил об учениях на территории Украины. Когда конгрессмен уточнил, что командующий американскими силами в Европе имел в виду тренировки в целом, глава минобороны ответил, что "для использования этого снаряжения требуется обучение" и они "этим занимаются".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/lovushka-1782011353.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781992127.html
сша
россия
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в мире, владимир путин, сша, россия, европа, марк милли, ллойд остин, вооруженные силы украины, украина
11:06 06.04.2022
 
СМИ: американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев

DefenseOne: американские военные запутались в показаниях по обучению украинских войск

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобороны США представило ряд противоречивых заявлений относительно того, обучает ли американский персонал украинцев или нет, сообщает портал DefenseOne.
По данным портала, на прошлой неделе командующий американскими силами в Европе Тод Уолтерс, выступая во время слушаний в американском сенате, заявил, что не считает, что США сейчас обучают "силы из Украины в Польше". На следующий день начальник штаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл сказал журналистам, что американцы "сейчас" не обучают украинцев.
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
09:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Global Times: кризис на Украине стал ловушкой для Европы, расставленной США
"У нас там нет команд, которые показывают, как использовать оборудование. У них (украинцев) там есть люди, которые знают, как оно (оборудование) работает", - приводит портал слова Макконвилла.
В ходе бюджетных слушаний в палате представителей во вторник один из конгрессменов Майк Уолтц, ссылаясь на заявление Уолтерса, спросил у шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, почему американские силы не обучают украинцев. Согласно порталу, в то время как Милли обещал "разобраться" в вопросе, Остин предположил, что Уолтерс говорил об учениях на территории Украины. Когда конгрессмен уточнил, что командующий американскими силами в Европе имел в виду тренировки в целом, глава минобороны ответил, что "для использования этого снаряжения требуется обучение" и они "этим занимаются".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
01:19
Американский эксперт назвал главную цель США на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСШАРоссияЕвропаМарк МиллиЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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