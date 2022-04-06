23:37 06.04.2022 (обновлено: 00:21 07.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание в городе Ясиноватая, пострадавшее в результате обстрела ВСУ
Здание в городе Ясиноватая, пострадавшее в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из реактивной системы "Град" по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:20 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - сообщили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.