https://ria.ru/20220406/obstrel-1782159008.html

При обстреле украинскими войсками Коммунаровки повреждены школа и детсад

При обстреле украинскими войсками Коммунаровки повреждены школа и детсад - РИА Новости, 06.04.2022

При обстреле украинскими войсками Коммунаровки повреждены школа и детсад

Школа и детский сад повреждены в Коммунаровке из-за взрыва боеприпаса, выпущенного украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:10

2022-04-06T18:10

2022-04-06T18:10

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Школа и детский сад повреждены в Коммунаровке из-за взрыва боеприпаса, выпущенного украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате взрыва боеприпаса, выпущенного ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.), получили повреждения школа и детский сад в населённом пункте Коммунаровка (Старобешевский район)",- говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ведомство сообщает, что взрывной волной выбиты стёкла, осколки боеприпаса спровоцировали возгорание сухой травы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины