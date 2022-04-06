15:23 06.04.2022 (обновлено: 15:43 06.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска второй раз за час обстреляли Ясиноватую
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за час обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле Ясиноватой, который был произведен в 14.10 мск.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению... населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Неонацизм на Украине: маршиУкраинский национализм возник задолго до Евромайдана. Однако именно после 2014 года неонацизм стал частью политической системы страны. Запрет нацистской символики на Украине скорее формальный. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников. ФОТОЛЕНТА.