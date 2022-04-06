https://ria.ru/20220406/obstrel-1782108372.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 06.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска второй раз за час обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:23

2022-04-06T15:23

2022-04-06T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14b37bb4bd740f24606907d2a45ceba4.jpg

ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за час обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле Ясиноватой, который был произведен в 14.10 мск."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению... населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/natsionalisty-1779958630.html

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, днр