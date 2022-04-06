14:59 06.04.2022 (обновлено: 15:12 06.04.2022)
Украинские войска обстреляли Александровку 122-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Александровке 12 снарядов калибром 122 мм
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте обстрела поселка Александровка в Донецкой области
Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Александровке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Александровка: выпущено 12 снарядов из артиллерии 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.