https://ria.ru/20220406/oag-1781997350.html

Посольство в США призвало генсека ОАГ прекратить "оголтелую травлю" России

Посольство в США призвало генсека ОАГ прекратить "оголтелую травлю" России - РИА Новости, 06.04.2022

Посольство в США призвало генсека ОАГ прекратить "оголтелую травлю" России

Заявление генсека Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро с инсинуациями по Украине и идея лишить Российскую Федерацию статуса наблюдателя в... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T04:37

2022-04-06T04:37

2022-04-06T13:50

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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Заявление генсека Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро с инсинуациями по Украине и идея лишить Российскую Федерацию статуса наблюдателя в ОАГ свидетельствуют об ангажированных подходах чиновника и его участии в "оголтелой травле" России, заявило посольство России в США."Подобные высказывания — очередное свидетельство ангажированных русофобских подходов чиновника, которые он старательно пытается выставить как солидарную позицию всех стран — членов Организации", — отмечается в комментарии.Посольство Российской Федерации считает, что генсек ОАГ "еще раз проявил себя как конъюнктурщик, действующий по указке своих хозяев из Вашингтона". "Подключился к оголтелой травле России и всего того, что с ней связано. Оседлал идею прекращения нашей деятельности в ОАГ в качестве наблюдателя. Рассчитывает, видимо, на сохранение своей должности, несмотря на то, что отторжение его политики все больше ощущается в латиноамериканском дипкорпусе", — говорится в сообщении."Пора одернуть Альмагро и заставить его прекратить попытки создать в регионе новые разделительные линии в духе пресловутой "доктрины Монро". На своем посту генсекретарю следует сфокусироваться на решении действительно важных для стран Западного полушария вопросов, включая миграцию, постковидное экономическое восстановление, борьбу с оргпреступностью и наркотрафиком. Политизация повестки ОАГ чревата подрывом авторитета этой уважаемой многосторонней структуры", — указывает посольство.

https://ria.ru/20220331/oag-1781174471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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