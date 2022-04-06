04:37 06.04.2022 (обновлено: 13:50 06.04.2022)
Посольство в США призвало генсека ОАГ прекратить "оголтелую травлю" России
Посольство в США призвало генсека ОАГ Альмагро отказаться от "оголтелой травли" России
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Заявление генсека Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро с инсинуациями по Украине и идея лишить Российскую Федерацию статуса наблюдателя в ОАГ свидетельствуют об ангажированных подходах чиновника и его участии в "оголтелой травле" России, заявило посольство России в США.
"Альмагро предпочитает пребывать в плену нагнетаемой западными СМИ антироссийской истерии, делать далеко идущие выводы на основе откровенных фальшивок и инсинуаций, не подкрепленных доказательствами", — говорится в заявлении в телеграм-канале посольства.
"Подобные высказывания — очередное свидетельство ангажированных русофобских подходов чиновника, которые он старательно пытается выставить как солидарную позицию всех стран — членов Организации", — отмечается в комментарии.
Посольство Российской Федерации считает, что генсек ОАГ "еще раз проявил себя как конъюнктурщик, действующий по указке своих хозяев из Вашингтона". "Подключился к оголтелой травле России и всего того, что с ней связано. Оседлал идею прекращения нашей деятельности в ОАГ в качестве наблюдателя. Рассчитывает, видимо, на сохранение своей должности, несмотря на то, что отторжение его политики все больше ощущается в латиноамериканском дипкорпусе", — говорится в сообщении.
"Пора одернуть Альмагро и заставить его прекратить попытки создать в регионе новые разделительные линии в духе пресловутой "доктрины Монро". На своем посту генсекретарю следует сфокусироваться на решении действительно важных для стран Западного полушария вопросов, включая миграцию, постковидное экономическое восстановление, борьбу с оргпреступностью и наркотрафиком. Политизация повестки ОАГ чревата подрывом авторитета этой уважаемой многосторонней структуры", — указывает посольство.