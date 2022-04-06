https://ria.ru/20220406/neftepererabotka-1782165498.html

Британия запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки

Британия запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки - РИА Новости, 06.04.2022

Британия запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки

Великобритания в рамках санкций против России со следующей недели запрещает экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки, говорится в сообщении британского... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:48

2022-04-06T18:48

2022-04-06T19:03

нефть

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россия

великобритания

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форин-офис

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ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Великобритания в рамках санкций против России со следующей недели запрещает экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки, говорится в сообщении британского МИД."К концу 2022 года Великобритания полностью избавится от зависимости от российского угля и нефти, а также от импорта газа как можно скорее после этого. Со следующей недели также будет запрещен экспорт ключевого оборудования для нефтепереработки и катализаторов, что ухудшит способность России добывать и экспортировать нефть и ударит не только по финансам отрасли, но и по ее возможностям в целом", - отмечается в сообщении.В МИД добавили, что Британия вводит запрет на внешние инвестиции в Россию и импорт черной металлургии.

https://ria.ru/20220406/gaz-1782162351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, россия, великобритания, санкции, санкции в отношении россии, в мире, форин-офис