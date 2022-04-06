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Британия запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки - РИА Новости, 06.04.2022
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Британия запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки
Британия запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки - РИА Новости, 06.04.2022
Британия запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки
Великобритания в рамках санкций против России со следующей недели запрещает экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки, говорится в сообщении британского... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:48
2022-04-06T19:03
нефть
экономика
россия
великобритания
санкции
санкции в отношении россии
в мире
форин-офис
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ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Великобритания в рамках санкций против России со следующей недели запрещает экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки, говорится в сообщении британского МИД."К концу 2022 года Великобритания полностью избавится от зависимости от российского угля и нефти, а также от импорта газа как можно скорее после этого. Со следующей недели также будет запрещен экспорт ключевого оборудования для нефтепереработки и катализаторов, что ухудшит способность России добывать и экспортировать нефть и ударит не только по финансам отрасли, но и по ее возможностям в целом", - отмечается в сообщении.В МИД добавили, что Британия вводит запрет на внешние инвестиции в Россию и импорт черной металлургии.
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нефть, экономика, россия, великобритания, санкции, санкции в отношении россии, в мире, форин-офис
18:48 06.04.2022 (обновлено: 19:03 06.04.2022)
 
Британия запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки

Британия со следующей недели запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
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ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Великобритания в рамках санкций против России со следующей недели запрещает экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки, говорится в сообщении британского МИД.
"К концу 2022 года Великобритания полностью избавится от зависимости от российского угля и нефти, а также от импорта газа как можно скорее после этого. Со следующей недели также будет запрещен экспорт ключевого оборудования для нефтепереработки и катализаторов, что ухудшит способность России добывать и экспортировать нефть и ударит не только по финансам отрасли, но и по ее возможностям в целом", - отмечается в сообщении.
В МИД добавили, что Британия вводит запрет на внешние инвестиции в Россию и импорт черной металлургии.
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НефтьЭкономикаРоссияВеликобританияСанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреФорин-офис
 
 
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