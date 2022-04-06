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Эксперт рассказал, куда девать нефть, если ее никто не купит - РИА Новости, 06.04.2022
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Эксперт рассказал, куда девать нефть, если ее никто не купит
Эксперт рассказал, куда девать нефть, если ее никто не купит - РИА Новости, 06.04.2022
Эксперт рассказал, куда девать нефть, если ее никто не купит
Россию и впредь будут ограничивать в экспорте энергоресурсов — соответствующие санкции продолжат придумывать США и их союзники. Могут применяться весьма... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T03:18
2022-04-06T12:09
экономика
россия
пакистан
китай
санкции в отношении россии
нефть
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россию и впредь будут ограничивать в экспорте энергоресурсов — соответствующие санкции продолжат придумывать США и их союзники. Могут применяться весьма серьезные меры давления, рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.По его словам, серьезное воздействие на Пакистан уже наблюдается, ведется активная работа с Индией. Китай также не торопится увеличивать объемы торговли. При этом другие страны продолжат наращивать добычу, что теоретически может привести к тому, что от четверти до трети добываемой в России нефти станет "избыточной".Эксперт указал, что ее можно было бы в какой-то мере использовать внутри России за счет стимулирования потребления на транспорте и в нефтехимии. Однако многие инфраструктурные проекты могут стать на паузу без зарубежных поставок оборудования. "Вопрос такого "экспортозамещения" может быть решен, но не за год-два, и требуется дополнительная комплексная программа развития как химической промышленности, так и тяжелого машиностроения для нефтехимии. В этом направлении много делалось последние годы, но полной автономии пока нет", — заключил аналитик.
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экономика, россия, пакистан, китай, санкции в отношении россии, нефть
03:18 06.04.2022 (обновлено: 12:09 06.04.2022)
 
Эксперт рассказал, куда девать нефть, если ее никто не купит

Эксперт Александров призвал направить избыток нефти в химическую промышленность

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦистерны на нефтебазе
Цистерны на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Цистерны на нефтебазе
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россию и впредь будут ограничивать в экспорте энергоресурсов — соответствующие санкции продолжат придумывать США и их союзники. Могут применяться весьма серьезные меры давления, рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.
По его словам, серьезное воздействие на Пакистан уже наблюдается, ведется активная работа с Индией. Китай также не торопится увеличивать объемы торговли. При этом другие страны продолжат наращивать добычу, что теоретически может привести к тому, что от четверти до трети добываемой в России нефти станет "избыточной".
Эксперт указал, что ее можно было бы в какой-то мере использовать внутри России за счет стимулирования потребления на транспорте и в нефтехимии. Однако многие инфраструктурные проекты могут стать на паузу без зарубежных поставок оборудования.
"Вопрос такого "экспортозамещения" может быть решен, но не за год-два, и требуется дополнительная комплексная программа развития как химической промышленности, так и тяжелого машиностроения для нефтехимии. В этом направлении много делалось последние годы, но полной автономии пока нет", — заключил аналитик.
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