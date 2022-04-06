https://ria.ru/20220406/neft-1781991999.html

Эксперт рассказал, куда девать нефть, если ее никто не купит

Эксперт рассказал, куда девать нефть, если ее никто не купит - РИА Новости, 06.04.2022

Эксперт рассказал, куда девать нефть, если ее никто не купит

Россию и впредь будут ограничивать в экспорте энергоресурсов — соответствующие санкции продолжат придумывать США и их союзники. Могут применяться весьма... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:18

2022-04-06T03:18

2022-04-06T12:09

экономика

россия

пакистан

китай

санкции в отношении россии

нефть

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россию и впредь будут ограничивать в экспорте энергоресурсов — соответствующие санкции продолжат придумывать США и их союзники. Могут применяться весьма серьезные меры давления, рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.По его словам, серьезное воздействие на Пакистан уже наблюдается, ведется активная работа с Индией. Китай также не торопится увеличивать объемы торговли. При этом другие страны продолжат наращивать добычу, что теоретически может привести к тому, что от четверти до трети добываемой в России нефти станет "избыточной".Эксперт указал, что ее можно было бы в какой-то мере использовать внутри России за счет стимулирования потребления на транспорте и в нефтехимии. Однако многие инфраструктурные проекты могут стать на паузу без зарубежных поставок оборудования. "Вопрос такого "экспортозамещения" может быть решен, но не за год-два, и требуется дополнительная комплексная программа развития как химической промышленности, так и тяжелого машиностроения для нефтехимии. В этом направлении много делалось последние годы, но полной автономии пока нет", — заключил аналитик.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/neft-1781864926.html

россия

пакистан

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, пакистан, китай, санкции в отношении россии, нефть